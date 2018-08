«Me voy a poner muy nerviosa el gran día» Miércoles, 29 agosto 2018, 00:40

La elección de Lara tuvo algo de suspense. «Me llamaron antes para decirme que había salido una amiga mía y más tarde para felicitarme, pero la compañía tardó en venir porque hubo dos empates. Llegué a pensar que se habían equivocado». Reconoce que «cuando se vaya acercando el gran día creo que me voy a poner muy nerviosa. Me han dicho más o menos lo que a todas, que aproveche, que sea yo misma y sobre todo que escriba, porque luego es una pena no acordarse de lo que has vivido».