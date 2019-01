Poco más de un mes para el desfile de carnaval Las comparsas ya está preparando los disfraces, coreografías y carrozas para el desfile. / F. DE LA HERA Este viernes se cerrará el plazo para presentar trabajos al concurso de cartel anunciador I.A. HONDARRIBIA. Martes, 29 enero 2019, 00:33

Los grupos y comparsas llevan ya un tiempo preparando el desfile de carnaval, que se celebrará el 3 de marzo, y los rezagados deben saber que la inscripción tiene que cumplimentarse antes del 6 de febrero a las 13.30, en el BAZ.

En el desfile puede participar todo aquel que quiera y será incluido en uno de los cuatro grupos que hay: Grupo A, individual; grupo B, de 2 a 5 componentes; grupo C, de 6 a 15 componentes y grupo D, de más de 15 componentes. En el caso de comparsas del grupo D, se admitirán un máximo de 15 y tendrán preferencia las de Hondarribia.

Y es que ese grupo D se divide en dos subgrupos. Uno, el de entidades formalmente constituidas con domicilio social en Hondarribia y los grupos de personas no constituidos formalmente de los cuales el 71% o más miembros estén empadronados o hayan nacido en Hondarribia. Y el otro, el de entidades que no son de Hondarribia o no tengan al menos el 70% de integrantes nacidos en Hondarribia o empadronados.

En cuanto a las carrozas, no se establecen medidas mínimas obligatorias. Podrán ser remolcadas por vehículos o construídas sobre algún vehículo. Igualmente podrán llevar equipo de sonido, siendo obligatorio llevar un extintor si existe una instalación eléctrica o fuego.

Cada grupo llevará únicamente una música, el equipo de sonido tendrá como máximo 1.500 vatios de potencia y dirigido a la propia comparsa para no estorbar a las otras. No está permitido realizar publicidad en las carrozas y comparsas.

Una vez aceptadas todas las inscripciones, el 22 de febrero a las 13.30 en el Ayuntamiento se llevará a cabo el sorteo para el orden del desfile. En los primeros lugares desfilarán las comparsas cuyo domicilio social esté ubicado en Hondarribia y a continuación el resto, por lo que se efectuarán dos sorteos diferenciados.

El 3 de marzo, las comparsas se reunirán a las 10.30 en la rotonda de San Juan de Dios. El desfile comenzará en Arma Plaza e irá por calle Mayor, Alameda, Sabin Arana Goiri, Bernat Etxepare y calle Zuloaga.

Jurado y premios

El departamento de Cultura designará un jurado que será el encargado de evaluar el desfile y establecer los premios, que son los siguientes: Mejor comparsa del grupo A, trofeo y 150 euros; mejor comparsa del grupo B, trofeo y 200 euros; mejor comparsa del grupo C, trofeo y 300 euros. En el grupo D, trofeo y 800 euros para la mejor comparsa de Hondarribia y 600 y 400 para la segunda y tercera; trofeo y 800 euros para la mejor carroza de Hondarribia y 600 y 400 para la segunda y tercera. Y, finalmente, 800 euros para la mejor comparsa del grupo D que no sea de Hondarribia.

El fallo del jurado se hará público el lunes 4 de marzo, a las 19.30 en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde se hará entrega de los trofeos.

Con intención de impulsar la participación en el carnaval, el Ayuntamiento otorgará un premio económico a todos los participantes en el concurso. Las cuantías de estos premios se darán en función del dinero disponible en el presupuesto para ese concepto y teniendo en cuenta las características de cada grupo (carroza o comparsa, nº de participantes, sonorización, actuación, danza, parodia...), pudiendo modificar las cuantías o dejar sin premio a aquellas comparsas que no cumplan unos mínimos.

Concurso de cartel

Mientras, está en marcha el concurso para elegir cartel anunciador de los carnavales y los trabajos se deben entregar miércoles, jueves y viernes de esta semana en el BAZ, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.00.

Los carteles deberán ser de 70x50 centímetros en formato vertical, con técnica libre, con el lema 'Hondarribia Inauteriak 2019' y originales e inéditos. El autor del cartel elegido recibirá un premio de 450 euros.