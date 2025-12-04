Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la pista central de Hondartza Kiroldegia durante un partido de balonmano. I.A.

Hondarribia

El PNV denuncia la dejadez de Abotsanitz respecto al polideportivo

Recuerda que la cafetería está cerrada desde mayo de 2024 y la sauna, desde enero de este año

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:46

Comenta

El PNV ha señalado los dos problemas importantes que atañen a Hondartza Kiroldegia, sauna y cafetería, y apuntado a que «lejos de avanzar, la situación del polideportivo Hondartza sigue deteriorándose». Además, recuerda que «en casi treinta meses de gobierno no se ha convocado ni una sola reunión para abordar cómo va a ser la gestión futura del polideportivo de Hondarribia.

En enero de este año se produjo el incendio en la sauna y «no se ejecutó una renovación por la vía de urgencia». Unido a esto, los nacionalistas preguntan «¿por qué no se actualiza el proyecto que dejó preparado el gobierno de EAJ-PNV para la renovación de la zona de sauna y spa y se saca adelante?».

En cuanto a la cafetería, está cerrada desde mayo de 2024 y «la falta de información es total: no se sabe qué va a pasar con ella, si se va a reabrir, en qué condiciones ni cuándo. La ciudadanía no conoce cuáles son las intenciones del gobierno ni hasta cuándo va a prolongarse esta situación de bloqueo».

Igualmente, el principal partido de la oposición apunta que «no se están realizando las inversiones necesarias para frenar el deterioro de las instalaciones, han subido considerablemente los precios de los cursos y se siguen cobrando las mismas cuotas mientras los servicios que recibe la ciudadanía son cada vez menores».

Para los nacionalistas, todo esto «resulta especialmente grave si se recuerda que, estando en la oposición, Abotsanitz convirtió el polideportivo en un arma política permanente, con campañas durísimas y afirmando que era el polideportivo más caro de Euskadi. Hoy, tras casi dos años y medio en el gobierno, todo aquel ruido se ha transformado en silencio y ausencia total de soluciones. Creemos que el polideportivo Hondartza no ha sido una prioridad para el actual gobierno en ningún momento, pese a las promesas, las críticas y la dureza de sus acusaciones cuando no gobernaban. No sabemos qué pliegos están trabajando —si es que los están trabajando—, en qué punto se encuentran ni qué idea tiene el gobierno para Hondartza Kiroldegia».

