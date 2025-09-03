PNV acusa al gobierno de imponer las decisiones de forma unilateral y el PSE pide volver al escenario de 2023

I.A. HONDARRIBIA. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

EAJ-PNV y PSE-EE, los dos grupos de la oposición, se han mostrado críticos con el gobierno por las últimas decisiones que ha adoptado.

El PNV asegura que «la ciudadanía espera responsabilidad y voluntad de consenso de su Ayuntamiento» y por ello «exigimos al gobierno municipal menos imposición y más acuerdos». Consideran los nacionalistas que en los dos últimos años «lo único que ha conseguido Abotsanitz ha sido aumentar la tensión social en un asunto tan delicado».

El principal partido de la oposición muestra su «profunda preocupación por la forma en que está gestionando las decisiones en relación al 7 y 8 de septiembre. El alcalde ha vuelto a aprobar por decreto unos horarios y unas decisiones que no cuentan con el consenso necesario. Aunque es plenamente consciente de que no satisfacen a las partes, opta por imponerlas unilateralmente». En ese sentido, «una vez más, se habla mucho de consenso, pero la práctica demuestra lo contrario».

Desde la formación jeltzale aseguran que no van «a contribuir a generar más tensión, pero sí nos vemos en la obligación de expresar con claridad que no compartimos la incorporación de representantes de Jaizkibel en los actos oficiales del día 7 junto a la corporación municipal, que debe mantener su identidad institucional propia».

Volver al escenario de 2023

Para el PSE-EE, por su parte, «el decreto no es fiel a la sentencia STS279/2007 cuando especifica los espacios que deben de ocupar, tanto la compañía Jaizkibel como el Alarde. Consideramos que el decreto establece un espacio simbólico en lugar de garantizar un espacio de salida natural entre las partes, algo que sí se contempló el año 2023». Los socialistas son «partidarios de potenciar las cosas que han funcionado correctamente. Creemos que el escenario de salida del año 2023 es el más acorde. Se interpretó de de forma diferente por Alcaldía el año 2024 lo que provocó una situación innecesaria».