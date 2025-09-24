Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

En el pleno de hoy tomará posesión Borja Agueda como concejal del PNV

I. A.

HONDARRIBIA.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52

A la vuelta del verano, hoy se celebra un pleno ordinario en el Ayuntamiento, a partir de las 18.00 y con catorce puntos en el orden del día. En el segundo tomará posesión del cargo de concejal de EAJ-PNV Borja Agueda, en sustitución de Alaitz Zabala.

En la sesión de hoy se debatirán la aprobación del patrimonio y la cuota resultante de la liquidación de Hondarribia Lantzen S.A y la prórroga del contrato de prestación de servicio de limpieza y desinfección de centros escolares y edificios municipales.

Casi la mitad de los puntos a tratar llegan desde la comisión especial de cuentas, como las propuestas de aprobación de expediente de modificación de créditos adicionales y de concesión de subvenciones nominativas a entidades deportivas.

Se someterán a votación las modificaciones de las siguientes ordenanzas fiscales: de los elementos esenciales para la determinación de las cuotas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de las tasas a abonar por la prestación de servicios públicos y el ejercicio de actividades administrativas, de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público y de los elementos esenciales para la fijación de las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles.

