En el pleno de hoy tomará posesión Borja Agueda como concejal del PNV

HondarribiaEn el pleno de hoy tomará posesión Borja Agueda como concejal del PNV
I. A.
HONDARRIBIA.
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52
A la vuelta del verano, hoy se celebra un pleno ordinario en el Ayuntamiento, a partir de las 18.00 y con catorce puntos en el orden del día. En el segundo tomará posesión del cargo de concejal de EAJ-PNV Borja Agueda, en sustitución de Alaitz Zabala.
En la sesión de hoy se debatirán la aprobación del patrimonio y la cuota resultante de la liquidación de Hondarribia Lantzen S.A y la prórroga del contrato de prestación de servicio de limpieza y desinfección de centros escolares y edificios municipales.
Casi la mitad de los puntos a tratar llegan desde la comisión especial de cuentas, como las propuestas de aprobación de expediente de modificación de créditos adicionales y de concesión de subvenciones nominativas a entidades deportivas.
Se someterán a votación las modificaciones de las siguientes ordenanzas fiscales: de los elementos esenciales para la determinación de las cuotas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de las tasas a abonar por la prestación de servicios públicos y el ejercicio de actividades administrativas, de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público y de los elementos esenciales para la fijación de las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles.
