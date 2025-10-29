Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hondarribia

El Pleno avanzará en la puesta en marcha del autobús urbano

La sesión, con once puntos, se celebrará esta tarde (18.00)

I. A.

HONDARRIBIA.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39

Comenta

La corporación municipal está citada hoy para celebrar un Pleno ordinario que en su orden del día contará con once puntos.

La sesión arrancará con una propuesta de adhesión al Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía y se dará cuenta del decreto de aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones. Después se adjudicará el expediente de contratación para el servicio de autobús urbano y se aprobará el documento del Plan de Acción de la Estrategia de Revitalización del Comercio y Servicios Urbanos. El primer bloque acabará con la propuesta para la firma de adenda de prórroga del convenio de colaboracion entre la Diputación y el Ayuntamiento para la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio

Hay seis proposiciones, empezando con la de EH Bildu en relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales. Dos llevará el PSE-EE, en relación a la creación de una sociedad pública de vivienda y para la declaración del fuerte de Guadalupe como lugar de memoria. Desde EAJ-PNV abogarán por la convivencia y en defensa de la Ertzaintza y la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Pleno avanzará en la puesta en marcha del autobús urbano