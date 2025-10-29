El Pleno avanzará en la puesta en marcha del autobús urbano

I. A. HONDARRIBIA. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

La corporación municipal está citada hoy para celebrar un Pleno ordinario que en su orden del día contará con once puntos.

La sesión arrancará con una propuesta de adhesión al Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía y se dará cuenta del decreto de aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones. Después se adjudicará el expediente de contratación para el servicio de autobús urbano y se aprobará el documento del Plan de Acción de la Estrategia de Revitalización del Comercio y Servicios Urbanos. El primer bloque acabará con la propuesta para la firma de adenda de prórroga del convenio de colaboracion entre la Diputación y el Ayuntamiento para la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio

Hay seis proposiciones, empezando con la de EH Bildu en relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales. Dos llevará el PSE-EE, en relación a la creación de una sociedad pública de vivienda y para la declaración del fuerte de Guadalupe como lugar de memoria. Desde EAJ-PNV abogarán por la convivencia y en defensa de la Ertzaintza y la Policía Local.