«La plataforma peatonal a veces crea confusión entre los conductores»

Los alumnos de Egiluze pintaron un gran mural en la plataforma peatonal de la calle Sabino Arana.

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16

Dentro de la Semana de la Movilidad, el protagonismo este año ha sido para el colegio Egiluze y la calle Sabino Arana que tiene en la entrada.

La densa niebla de la mañana fue testigo de una acción simbólica, en la que alumnos de cuarto de Primaria, con la complicidad de la guardia municipal, repartieron multas simbólicas entre los conductores.

Beñat Egiazu, profesor del centro, explicaba cómo «estamos haciendo una pequeña protesta con carteles y poniendo multas, por pasar rápido, o por hacer mal uso del 'Muxu eta agur', o por aparcar mal en general». Apreció que «los conductores se lo toma a broma, les choca que algún niño pequeño les llame la atención pero en el fondo son conscientes de que están haciendo algo mal».

En la calle Sabino Arana existen dos plataformas peatonales, que alargan en muchos metros lo que sería un paso de cebra. Sin embargo, «creo que no todo el mundo es consciente de cómo hay que utilizarla. Es como un paso de cebra enorme, pero los coches muchas veces pasan demasiado rápido».

Entiende Egiazu que «a veces hay confusión con este sistema. Yo creo que los que estamos más habituados a pasar por aquí sí que hacemos buen uso. Pero, por ejemplo, en épocas donde puede haber más turismo, muchos coches no son conscientes de que en la plataforma tienen prioridad los peatones. Y a veces, de vez en cuando sí que pasa un coche un poco más despistado, o que te pita».

La misma plataforma peatonal fue protagonista en la segunda acción del día, de pintar un graffitti en la carretera. En este caso los involucrados, a turnos, fueron alumnos de quinto y sexto de Primaria y de primero de DBH.

Egoitz Alcaraz detalló que «el dibujo es el que ganó el concurso que se hizo el año pasado entre los de sexto, ya con idea de pintarlo sobre la plataforma. Estamos utilizando témpera, por lo que la obra se perderá en pocos días, pero no podíamos utilizar pintura permanente».

Aplazada la marcha ciclista

La marcha ciclista y fiesta en Mendelu que se iban a celebrar mañana han quedado aplazados por la previsión de mal tiempo. La intención es fijar esta doble cita el próximo domingo, 28 de septiembre, si el tiempo lo permite.

En cambio, se mantiene para hoy a la tarde, a las 18.00 en la calle San Pedro, el taller de diagnóstico de bicicletas a cargo de Balazta Elkartea.