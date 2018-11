Un plan para mejorar la movilidad La opinión de los ciudadanos de la localidad es indispensable para elaborar el proyecto. / F. PORTU Ayer se celebró un taller para recoger las opiniones de los ciudadanos | La jornada incluyó un paseo en el que se analizaron aspectos como la seguridad o la accesibilidad E.P. HONDARRIBIA. Domingo, 18 noviembre 2018, 00:41

Dentro del plan de movilidad que está preparando el Ayuntamiento, ayer tuvo lugar un taller abierto a todos los interesados para recoger sus opiniones en aspectos relacionados con los pasos de cebra, los problemas de accesibilidad, el transporte público o el desplazamiento de los ciclistas. Una veintena de personas se acercaron hasta Zuloaga Etxea a las once de la mañana para dar comienzo a una jornada que tuvo como actividad principal un paseo.

Tras recoger una pequeña encuesta de todos los participantes que incluyó preguntas relacionadas con sus itinerarios diarios, el grupo comenzó el recorrido en dirección a Damarri. Entre ellos se encontraban Ander Irazusta y Gonzalo Navarrete, de la consultora GEA21. Trabajan en la fase inicial del proyecto, la del diagnóstico. «En Hondarribia hemos visto aspectos positivos. También hay cuestiones a mejorar pero podemos fijarnos en espacios interesantes. Hay lugares atractivos y una red ciclista iniciada. Podemos decir que tenemos una base sobre la que transformar».

Preguntado por la finalidad del encuentro, Navarrete apuntaba que «la transformación es posible si se hace entre todas las personas. Hemos querido trabajar con los vecinos y las vecinas, con familias, con pequeños, con todo el que se ha querido acercar para saber, por ejemplo, si viven situaciones de más o menos seguridad o si pasan por lugares atractivos o cómodos al caminar. En definitiva, para estudiar distintas problemáticas y aspectos positivos que vamos viendo en las calles».

Los planes de movilidad se están generalizando en todas las ciudades. En ese sentido, Gonzalo Navarrete destacó a Pontevedra, que «ha tenido una transformación rápida» o a Donostia, «que trabaja desde hace años en movilidad peatonal y ciclista. La movilidad sostenible es imprescindible desde el punto de vista del cambio climático o desde la inclusión de todas las personas».

Seguridad para los pequeños

Entre los asistentes se encontraba Maite con su hijo Jon. Recibieron un email por parte de la ikastola anunciándoles el taller y aprovecharon el buen tiempo para sumarse a la cita. «En casa solemos hablar mucho de movilidad así que nos hemos animado, me ha parecido un buen plan para hacer con el niño. Ahora empieza a ir solo al colegio, cruza carreteras y pasos de peatones en los que hay poca visibilidad. Muchos conductores no respetan los pasos de cebra. Él va en patinete y me fijo mucho en los problemas que tiene». «Voy muy a gusto en él aunque hay aceras que son muy estrechas», explicaba un interesado Jon.

Antes de seguir la marcha, Maite destacaba que «tengo varios pasos de cebra estudiados que son muy peligrosos. Me gustaría que se tomaran medidas para que los pequeños pudiesen ser más autónomos. Los semáforos con botones por ejemplo creo que funcionan muy bien y nos aportan seguridad a las madres y a los padres».

Guillermo tiene problemas de visibilidad y acudió al paseo con su padre William Gisbert. Contaba que «Hondarribia tiene unos niveles óptimos en lo que aceras rebajadas respecta o pasos de peatones para cruzar pero creo que el problema más grande que nos encontramos son las plataformas únicas».

Guillermo citaba las calles San Pedro y Santiago. «Antes de la reforma había acera y tenías una referencia para moverte, que para nosotros son vitales, pero ahora no. Si nos las tenemos nos sentimos perdidos. Ahora cambian porque a veces hay terrazas montadas y otras veces no, pueden ir ciclistas, también algún coche... La gente te ayuda y se agradece, pero pretendemos ser autónomos».