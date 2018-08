Los pensionistas preparan una gran manifestación para este sábado Los pensionistas de la comarca han convocado una nueva manifestación para este sábado. / F. PORTU La concentración comenzará a las 18.00 horas en el paseo Butrón | Los organizadores hacen «un llamamiento especial a los jóvenes y a los trabajadores en activo» E.P. HONDARRIBIA. Jueves, 23 agosto 2018, 00:19

El Movimiento de Pensionistas de Txingudi presentó ayer en Kasino Zaharra la manifestación que tendrá lugar este sábado a las seis de la tarde desde el paseo Butrón en defensa de unas pensiones dignas. Al llegar a la altura de la Muela, la marcha girará para retroceder por las calles Itsasargi y Zuloaga, hasta alcanzar la plaza de San Cristóbal. Posteriormente, se introducirá en la calle San Pedro y acabará en Arrantzale auzoa, donde se leerá un manifiesto.

La asociación de jubilados arrancó el pasado enero con concentraciones semanales que se celebran todos los lunes a las doce. Han decidido dar un paso más en sus reivindicaciones y convocar una nueva protesta el sábado para favorecer la afluencia de gente. En representación del colectivo, fue Iñaki Garaialde el que comenzó la rueda de prensa manifestando el malestar de la asociación. «No nos creemos lo que nos están contando desde el gobierno y los bancos. Nos dicen que no hay dinero para mantener las pensiones, pero vimos que no hubo ningún tipo de problema para pedir 60.000 millones de euros al Banco Central Europeo para rescatar a la banca».

En ese sentido, Garaialde añadió a su discurso que «tenemos claro que hay dinero y la solución es repartirlo correctamente. Hay estudios que así lo certifican. Las mejoras que se han realizado hasta el momento no nos satisfacen lo más mínimo, y por eso hemos decidido seguir con nuestra movilización y convocar una gran manifestación para la tarde del sábado».

Marcha intergeneracional

Mari Nieves Uranga fue otra de las pensionistas que tomó la palabra para expresar el sentir de sus compañeros. «Vemos mucha incertidumbre porque no sabemos de dónde van a sacar los ingresos a la hora de elaborar los próximos Presupuestos del Estado. Nos preguntamos por qué no acaban con la corrupción y aplican las leyes con mayor celeridad. Hablan de subir impuestos a los bancos, subir el IRPF a las rentas que superen los 60.000 euros anuales, pero luego no se llevan a cabo».

Los pensionistas de la comarca quisieron hacer un llamamiento especial durante el acto a los jóvenes y a los trabajadores en activo. «Nosotros hemos empezado la lucha, pero los beneficios van a ser para todos. Sabemos que a las concentraciones que convocamos al mediodía es difícil que acudan si están trabajando. Los sábados después de estar toda la semana trabajando igual tampoco apetece ir a una manifestación, pero tenemos que hacerlo si queremos mantener unos salarios dignos. Nuestras reivindicaciones por las pensiones son para ahora y también para el futuro».

Jokin Uranga puso el punto y final a la comparecencia apuntando que «nos da igual quién esté a cargo del gobierno. Lo importante es que las pensiones sean dignas y no vamos a parar hasta que lo consigamos. Cuando empezamos ya dijimos que no iba a ser fácil, que nos iba a costar mucho y que iba a ser un proceso largo, pero vamos a seguir presionando».