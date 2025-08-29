Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Modesto Lasa, el quinto desde la izquierda, con su txistu y tamboril rodeado de sus compañeros de kalejiras y dianas en Arano. DV

Hondarribia

La pasión por el txistu, santo y seña de Modesto Lasa Sarasola

El músico hondarribiarra ha sido homenajeado recientemente en Arano tras años colaborando con las fiestas de este municipio navarro

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Hondarribia

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44

El hondarribiarra de adopción y beasaindarra de nacimiento, Modesto Lasa Sarasola es conocido por muchos motivos, pero tal vez su afición y pasión por ... el txistu han hecho que se merezca el cariño de muchos y muchos amigos. Arano, Areso, Hernani, Donostia, son algunos de los puntos en los que es habitual disfrutar de su destreza con este instrumento que además de Gipuzkoa y Navarra, le ha ayudado a conocer otros muchos puntos del globo terráqueo.

