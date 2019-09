«Se lo pasan muy bien, eso es lo que cuenta» La tamborrada infantil durante el ensayo celebrado ayer en la zona deportiva de Amute. / F. DE LA HERA «No hay que enseñarles mucho, pones la música y se lanzan solos», señala Iñaki Dela, el portavoz de la AAVV de Amute-Kosta La tamborrada infantil inicia hoy su recorrido a las 10.45 desde el barrio de Mendelu E.P. HONDARRIBIA. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:23

Alrededor de cuarenta años calcula Iñaki Dela -el portavoz de la Asociación de Vecinos de Amute-Kosta- que lleva realizándose la tamborrada infantil que se celebra esta mañana. «Empezó en torno a 1980, entre las asociaciones de Amute y Mendelu, que luego desapareció. Seguimos manteniendo la salida allí porque la fiesta llega poco a los barrios periféricos», cuenta.

Alrededor de ciento quince serán los jóvenes participantes que inicien hoy el recorrido a las 10.45. Son los que se inscribieron el miércoles, aunque «tampoco es obligatorio apuntarse. Lo hacemos para llevar un recuento de los tambores y para tener un contacto de la madre o el padre en el caso de que algún niño se asuste, se pierda, o pase cualquier cosa». También se envía al correo electrónico información relacionada con lo horarios o recomendaciones. Al término del desfile, tras el recibimiento por parte de la corporación municipal, los que lo deseen pueden hacer uso del autobús habilitado para volver a Amute o a Mendelu.

Mañana 11.00 Desde el balcón de l Ayuntamiento, txupinazo y suelta de confettis y globos. 11.30 Encierro infantil con toros hinchables. Empezando en la calle Mayor, recorriendo el casco y con final en Arma Plaza. Tarde 16.00 En Gipuzkoa Plaza, 'L Concurso de pintura infantil y juvenil', organizado por Klink. 16.00 En La Benta, campeonato de mus y café, organizado por Gazte Xaia-Mugiri Kultur Elkartea. 17.30 En los jardines de Kasino Zaharra, 'XXV concurso de graffitti' y 'XX concurso de graffitti infantil'. 18.00 Partiendo de Zezen Plaza y pasando por el casco histórico y La Marina, paseo de la comparsa de gigantes y cabezudos Izugarria. De 18 a 21.00 En el paseo Butrón, espacio sin agresiones sexistas. 19.00 En los jardines de Kasino Zaharra, actuación de Oihan Vega. Noche 22.30 Desde Nafarroa Behera kalea se iniciará el desfile de presentación de las cantineras, con acompañamiento de la Banda de Música Ciudad de Hondarribia. Organizado por la sociedad Klink. 23.30 En Gipuzkoa Plaza, concierto extraordinario de fiestas de la Banda de Música y presentación de las cantineras. 00.00 En La Benta, concierto de Sega Sound Killers y Amparanoia.

No hay límite de edad para desfilar en la tamborrada. «Empiezan con tres años hasta los nueve, porque a partir de esas edades ya salen en los ensayos. Es muy difícil que estén en segunda división pudiendo salir en primera», comenta. «Los que desfilan, se lo pasan muy bien y eso es lo que cuenta. Lo importante es que haga buen tiempo, sin mucho calor para que los más pequeños no se cansen demasiado, y que no haya ningún contratiempo».

Han realizado dos ensayos previos, uno en parado y otro en la zona deportiva del barrio. «No hay que enseñarles mucho, pones la música y se lanzan solos. Hacemos también un sorteo, entre los más mayores, para ver quién lleva las banderas y los palos».

Iñaki considera importante que «los familiares dejen el protagonismo a los niños, que no los rodeen tanto. Es una pena que a veces no se les vea entre tanta foto que se hace y la gente que va acompañando».

Toros hinchables y cantineras

El día de hoy viene cargado de actos, destacando el txupinazo y encierro de toros hinchables (11.00), los concursos de pintura infantil y de graffitis, y el desfile de las cantineras (22.30) y posterior concierto de la Banda de Música en Gipuzkoa Plaza (23.30).