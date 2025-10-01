«A partir de ahora, si no gano yo, preferiré que gane Hondarribia»
Iñigo Aristizabal
HONDARRIBIA.
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57
Vizcaíno, pero asentado hace tiempo en nuestra comarca por motivos laborales, Iker Cortés ha dejado de ser el entrenador de Bertako Igogailuak-Hondarribia, después de haber estado ocho temporadas al frente del equipo.
–¿Cómo recuerda su llegada a Hondarribia Arraun Elkartea hace ocho años?
–Venía de Hibaika. Había estado cuatro años, pero el último no estaba al cargo del equipo, sino que estaba echando una mano. Y en Hondarribia me encontré con un equipo bastante verde, que le faltaba mucho trabajo por hacer para poder llegar a ser un equipo.
–Fue de los primeros clubes en tener trainera femenina...
–Sí, pero en ese momento no estaba muy bien. De hecho, a las propias remeras ya les dije que no íbamos a ir a una regata hasta que no les viera en condiciones. Y así fue, hasta que no vi que estaban como para hacer una regata, no fuimos.
–Y fueron poniendo las bases de lo que es ahora la trainera femenina, que ha competido varias temporadas en la máxima categoría.
–Creo que hicimos bien ese trabajo y conseguimos clasificarnos para la Liga Euskotren.
–En ocho temporadas ha habido ascensos, descensos, supongo que alegrías y penas. ¿Con qué se queda?
–Me quedo con la gente, con los que me ha acompañado todo ese camino, tanto directiva como ayudantes del club y sobre todo con las remeras. No todas han estado los ocho años conmigo, pero algunas sí siete. Al final se les coge mucho cariño, porque yo a mis remeras las trato como si fueran mis hijas y las quiero como tal.
–Sí le voy a pedir que rescate un momento especial.
–La bandera que ganamos en la Liga ETE en casa, la de Hondarribia. Esa fue muy bonita.
–¿Cómo le dicen que no va a seguir y cómo se toma esa decisión?
–Joxemi (Elduaien, el presidente) nos reúne en la última semana de temporada y nos dice que el club ha decidido hacer un cambio. Yo lo respeto, pero me fastidia, porque estaba muy a gusto en Hondarribia, muy contento. Aunque me fastidia, puedo entender que el proyecto igual se había atascado un poco y que tocaba un cambio.
–¿Seguirá llevando a Hondarribia en el corazón?
–Sí, sí, por supuesto. Seguiré animando a Hondarribia, aunque vaya a competir contra mí en la Liga ETE. Si no gano yo, preferiré que gane Hondarribia.
–Ha firmado ya por Ondarroa. ¿qué aspiraciones tiene?
–El año pasado quedaron cuartas en la Liga ETE y tengo esperanzas de hacer una bonita temporada. Vamos a intentar dar nuestro 100% y a ver hasta dónde llegamos.
–¿Podría ser rival directo de Hondarribia en la lucha por el ascenso?
–Podría ser, no veo por qué no. Tanto las de Hondarribia, que ya sé el nivel que tienen, y las de Ondarroa habiendo acabado tan bien pueden estar peleando por el ascenso.
