Los partidos de la oposición «piden un debate público» sobre Zaldunborda El terreno en el que está proyectado el 'megaoutlet' en Gaintxurizketa. / F. DE LA HERA Abotsanitz, PSE-EE y EH Bildu contestaron ayer al equipo de gobierno | «Se podía haber optado por otro modelo de desarrollo económico», señalan en la nota E.P. HONDARRIBIA. Martes, 1 octubre 2019, 00:28

Los tres partidos de la oposición, Abotsanitz, PSE-EE y EH-Bildu, hicieron ayer pública una nota para contestar el comunicado del equipo de gobierno de hace unos días en el que se les acusaba de «temeridad y mala fe al denunciar algunas de las actuaciones emprendidas en relación al proyecto de 'megaoutlet'».

Los tres partidos aseguran que nunca han manifestado públicamente que el Ayuntamiento «esté desarrollando una actuación administrativa vinculada o supeditada a los intereses de una determinada entidad privada. Son acusaciones de otro partido, en otro contexto, no de los grupos de la oposición municipal que menciona el comunicado del equipo de gobierno».

Los grupos de la oposición también «recuerdan que el alcalde, por decreto, cerró la firma del Plan Parcial, que pone las bases para la construcción del outlet, tan sólo 24 horas antes de que el Parlamento Vasco diera luz verde a la nueva ley vasca que prohibe ese tipo de complejos comerciales en los niveles de ocupación que contempla el proyecto de Zaldunborda».

En ese sentido, añaden que «nos sigue llamando la atención que el decreto del Plan Parcial se publique el 26 de junio (en víspera de la aprobación de la Ley) únicamente en castellano, sin traducción al euskera, cuando lo normal es que se presente redactado en las dos lenguas co-oficiales. También nos llama la atención que a posteriori el decreto sea modificado y se vuelva a publicar, en ambos idiomas, con la fecha de su publicación inicial».

«No nos vendan lo beneficioso de este proyecto con el argumento de que conlleva la imprescindible resolución de la contaminación del suelo de la zona», continúa diciendo la nota. «Llevamos desde 2012 con los trámites para el sellado y sus múltiples requerimientos».

Los tres partidos de la oposición indican en relación «al comunicado de gobierno, en el que se cita que esas posibles actividades económicas en Zaldunborda Gaina han sido inicialmente avaladas por la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un recurso contencioso administrativo interpuesto contra la aprobación definitiva del PGOU de Hondarribia por parte de la asociación Dendartean (Agrupación de Comerciantes de Gipuzkoa), que a día de hoy la asociación ha presentado un recurso de casación contra la sentencia y se han presentado otros recursos de particulares y asociaciones».

Grandes marcas

Según Abotsanitz, PSE-EE y EH Bildu, «el proyecto del 'megaoutlet' basa parte de su fuerza de atracción en la implantación de grandes marcas de ropa y complementos, cuando la ley dice que las actividades comerciales de mercancía voluminosa y compra esporádica pueden relegarse a la periferia de los núcleos urbanos, mientras que la actividad comercial más tradicional y frecuente, debe implantarse en los núcleos urbanos con la idea de protegerlos».

Para terminar, expresan que «nosotros no vamos a pedir a la ciudadanía que no se deje engañar, sabemos que hay argumentos con los que no se consigue engañar a nadie. Se podía haber optado por otro modelo de desarrollo económico y por ello pedimos iniciar un debate público para decidir qué destino darle a Zaldunborda».