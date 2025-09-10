Parrandarako azken eguna

HondarribiaParrandarako azken eguna
Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:14
Jaietako azken eguna gaur den arren, berezko parranda egiteko azken eguna atzo izan zen, eta ederki probestu zuten hondarribitarrek, Arrantzale Eguna baliatuta kuadrilen bazkariak egiteko. Jatetxe, elkarte edo etxetan bildu ziren eta talde jendetsuena, Bentako gazte bazkarian.Hori baino lehen, aurtengo bigarren sokamuturra egin zen, San Pedro kalean, eta hurbil pasa ziren Izugarria konpartsako erraldoi eta buruhaundiak. Jai handia bizi izan zuten arratsaldean, Zker Band txarangak animatuta.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.