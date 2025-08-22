La ordenanza que regula los grupos turísticos en las calles de la ciudad entra hoy en vigor

La norma municipal que regula el funcionamiento de los grupos de visitas turísticas guiadas por la ciudad entra en vigor hoy. La ordenanza se ha desarrollado en el último año después de que el 27 de junio de 2024 Abotsanitz y EH Bildu aprobaran una moción expresando la necesidad de regular estas prácticas.

Tras el proceso de elaboración y tras haber dado respuesta a las enmiendas presentadas, el BOG (Boletín Oficial de Gipuzkoa) publicó ayer el texto oficial anunciando su entrada en vigor a partir de hoy.

Desde el consistorio recuerdan que la ordenanza tiene el objetivo de «regular la actividad turística de Hondarribia para garantizar la convivencia ciudadana, promover la sostenibilidad del entorno urbano y asegurar el respeto al patrimonio cultural». De esta manera, la norma limita los grupos a un máximo de 28 integrantes, establece horarios concretos en los que puede organizarse la actividad y prohíbe el uso de megafonía y similares, entre otras cosas.