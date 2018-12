Las ONGs pueden pedir ayudas económicas El plazo para presentar las solicitudes se cerrará el 28 de diciembre I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 22 diciembre 2018, 01:22

El departamento de Asunto Sociales del Ayuntamiento recuerda que hasta el 28 de diciembre, el próximo viernes, estará abierto el plazo para que las ONGs soliciten ayudas para actividades. El presupuesto total de esta acción es de 110.000 euros.

Arantxa Berrotaran, concejala de Servicios Sociales, señala que «un año más desde el Ayuntamiento de Hondarribia intentamos colaborar dentro de nuestras posibilidades ayudando a organizaciones no gubernamentales. No debemos olvidarnos de personas que están mucho peor que nosotros. Me gustaría asimismo mostrar mi admiración a las personas anónimas que tan admirablemente trabajan por los demás».

Según se recoge en las bases, el objeto de esta convocatoria es el de conceder ayudas a ONGs para que realicen acciones dirigidas al desarrollo y mejora de las condiciones socio-económicas de la población en vías de desarrollo.

Puede solicitar ayudas organizaciones o instituciones no gubernamentales legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, cuyas actividades coincidan con el objeto de esta convocatoria y con representación en Gipuzkoa.

Junto con la documentación que identifique a la ONG y el certificado del año en curso acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, los solicitantes deberán presentar documento expedido por una entidad bancaria o de ahorro que certifique la titularidad de una cuenta corriente a su nombre en el año en curso, informe explicativo del proyecto, programa o actividad para el que se solicita la ayuda y presupuesto detallado de los ingresos y gastos del proyecto, programa o actividad.

Quedarán exentos de la presentación de estas acreditaciones quienes soliciten subvenciones cuyo importe sea inferior a 3.000 euros.