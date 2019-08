Olaya Ferreira CeaMendelu«Estaba tranquila viendo una serie» Sábado, 31 agosto 2019, 00:54

En casa, con su madre y con su novio, recibió Olaya Ferreira la noticia de su elección. «Estábamos muy tranquilos viendo una serie porque no me lo esperaba. Había muchas chicas presentadas y no tenía ninguna esperanza». Sobre su familia, explica que están «muy emocionados». Ella va a vivir todo con «muchísimas ganas», pero le hace ilusión «venir a la mañana andando desde el barrio con la compañía. Me parece especial y diferente el recorrido por Kosta hasta Gernikako Arbola».