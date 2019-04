Olatz Muñoz ('La capi'): «Me llaman la capi, pero somos un equipo y cada una aporta algo» Olatz, sentada a la izquierda, junto al equipo de mujeres que ha formado para competir en J80. / F. DE LA HERA La hondarribitarra es la 'capi' de una tripulación de solo mujeres guipuzcoanas que compite en J80 y ya vuela hacia el Mundial YLENIA BENITO BIDASOANDV@GMAIL.COM Martes, 2 abril 2019, 00:18

'Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín', dice la canción pirata. En el puerto hondarribitarra, el velero que vuela no es bergantín si no un J80. El 'Izki' vuela sin cañones y con un grupo de mujeres que no tienen nada de piratas. 'La Capi', Olatz Muñoz, y sus compañeras entrenan duro para competir en las próximas regatas y llegar en plena forma al Mundial que será este verano en Bilbao. Como el bergantín de Espronceda, el 'Izki' también es muy especial. No tiene poema, ni canción pirata, pero sí mucha historia.

-El equipo me ha mandado a la jefa.

-(Risas) Me llaman 'capi', pero yo soy una más. Somos un equipo, aquí cada una aporta lo suyo. Unas llevan las redes sociales, otras el mantenimiento del barco... ufff, ¡hay tanto por hacer! Nos lo repartimos todo.

-Para que luego digan que 'la vida pirata es la vida mejor'...

-De eso nada. Si el pirata tiene que cuidar del barco... ¡Ya te digo yo que no es la mejor!

-¿Cuesta más mantener el barco que ganar una regata?

-Pues... No te diría que no. Mira, el barco hay que bucearlo cada quince días en invierno y todas las semanas en verano. Bucearlo es pasarle una lija por la parte de abajo, para que te hagas una idea de la dificultad. Las velas, al final, se van rompiendo. Hay que arreglarlas. Por otro lado, el barco tiene mucho desgaste. Hay que cuidar y revisar poleas, cabos, rodamientos... ¡Siempre hay algo por arreglar!

-Y parece que luego con soltar el ancla e izar velas está todo hecho, ¡a volar!

-(Risas) No, no. El barco hay que cuidarlo, pero también hay que entrenar. Ese es otro tema...

-Abordemos ese tema, Olatz. ¿Cómo acabas siendo la 'capi'?

-Todo empezó el año pasado. Trabajando en una velería, me llamaron porque era la Copa de España en Bilbao y me propusieron montar una tripulación solo de mujeres. Ahí empezó esta regata o esta aventura, mejor dicho.

-¿Ha sido una aventura o una odisea?

-Más bien una odisea, sí. Primero me volví loca para buscar un barco. Vale, lo consigo, pero entonces llega lo más difícil. Encontrar chicas. Se me ha hecho muy difícil encontrar chicas que naveguen.

-¿Cómo lo has hecho?

-Pues con mucha paciencia. Al final, encontré a dos chicas de Vitoria que con otras dos de aquí y una niña de Bilbao, pude completar el equipo.

-Cinco chicas y con la 'capi', seis.

-Sí, es que no te he dicho que navegamos en un J80.

-¿J80? ¿Qué es eso?

-Es un barco de cuatro o cinco personas y a veces, seis. El caso es que es un monotipo que tiene un peso máximo, entre otras muchas reglas o condiciones para que no haya barcos mejores o peores.

-Lo que importa es la tripulación y no el barco.

-Claro. Cuanto más te acerques al peso máximo, más cerca estarás de que tu barco tenga las mismas condiciones que otro. Por eso, hay barcos que con cuatro hombres ya llegan al peso máximo, pero nosotras, a veces, tenemos que ser hasta seis para completarlo.

-¿Las competiciones y las tripulaciones pueden ser mixtas?

-Sí, sí. A mí me encargaron formar una tripulación vasca solo de mujeres, pero hay equipos mixtos o solo de hombres. También hay regatas en las que solo compiten mujeres y otras mixtas en las que hay clasificaciones diferenciadas.

-Y, sin embargo, hay pocas chicas navegando...

-Así es. Es curioso, no sé por qué pasa... Me da pena no ver a chicas continuando con este deporte.

-Entiendo que tú no eras una 'grumete', Olatz. Ya habías navegado...

-Sí, yo empecé a navegar con siete años. Me apuntaron junto a mi primo a un cursillo de verano y nos enganchamos. Recuerdo que al principio, los días de viento, me daba un poco de miedo, pero siempre quería volver.

-¿Pero llegaste a competir?

-Sí, sí. Muchas veces. Con ocho años ya empezamos a competir. De hecho, me dieron la copa a la más pequeña de una regata. (Risas)

-No sé por qué me da que hubo más copas...

-Sí, sí que ganamos más. Empecé en la liga vasca y hasta los 15 años que me pasé al 'vaurien', que es un barco doble. Al principio competía sola, pero luego empecé a hacerlo en pareja.

-¿Quién era tu pareja?

-Una chica de Donostia. Hicimos el Campeonato de España y se nos dio bastante bien, nos clasificamos para ir al europeo.

-¡Toma! Eso sí que es ir 'a toda vela'.

-Bueno, se me pudo torcer un poco la cosa... Mi compañera no podía ir al europeo, así que menos mal que me encontré con otra chica clasificada en la misma situación que yo. El compañero de esta chica, como mi compañera, no podía ir al europeo. Nos juntamos y fuimos juntas.

-Ay, dime que os fue bien...

-¡Muy bien! Ganamos el europeo y nos compramos el barco entre las dos. Así seguimos juntas durante mucho tiempo y nos fue muy bien.

-Define 'muy bien'.

-(Risas) Pues ganamos cinco mundiales. Tengo muy buenos recuerdos de todo. Estuvimos en Portugal, Chequia, Italia, Uruguay...

-Llegó a ser algo más que un cursillo de verano, ¿eh?

-Sin duda, pero no era mi profesión. Teníamos becas y tal, pero nos lo teníamos que costear todo nosotras. Yo trabajaba todo el verano para poder pagar las regatas, el material...

-Suena a que hubo una despedida.

-Sí, cuando fui amatxo dejé de navegar. Bueno, de competir. Mi marido también navega, así que lo he seguido haciendo pero como ocio.

-Hasta que recibes la llamada para ser la 'capi', ¿verdad?

-Sí. La verdad que al principio dudé un poco. Yo nunca había navegado en J80 y ya me había hecho a la idea de que nunca más iba a competir, pero... Mi marido me animó muchísimo y mi jefe también me empujó a hacerlo.

-Bueno, una vez montado el equipo ya has tenido el viento a tu favor, ¿no?

-Bajones y baches ha habido más. Ese fue el primer equipo que monté, pero no el definitivo.

-¿Qué pasó?

-Hicimos la Copa de España y ahí nos dimos cuenta de que las chicas de Vitoria no podían seguir. El barco requiere muchas horas de mantenimiento, muchísimas. Y para entrenar también tenían que venir de allí. Yo necesitaba más ayuda, así sola no podría tirar del carro...

-¿A buscar chicas otra vez?

-Sí, a mí ya me había picado el gusanillo de competir y me apetecía seguir. Así es como reuní a Patricia (es una máquina y viene del baloncesto), a Naiara (la más joven del equipo), a Marta (ha navegado desde siempre y es de Donostia) y a Joana (lleva navegando muchos años en J80 y para la maniobra y tal es buenísima).

-Con ese equipo seguro que todo ha sido más fácil.

-La verdad es que estamos muy contentas. También hemos tenido desde el principio el apoyo de EKP y de Decoexa como espónsor. Ellos han tirado con todo el proyecto para adelante. Gracias a ellos es posible.

-¿Hacía donde vuela este barco?

-Estamos entrenando y compitiendo para ir a Bilbao al Mundial en verano. ¡Ojalá hagamos podium!