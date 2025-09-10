Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El tolosarra Olaetxea (dorsal 10) se impuso en la edición número 47 de la Subida a Guadalupe, marcada por un calor agobiante. LOBO ALTUNA

Olaetxea y Etxegoien ganaron en una muy calurosa Subida a Guadalupe

Importante ascenso de participación, medio centenar más que en 2024, con muchos jóvenes y novatos

Iñigo Aristizabal

HONDARRIBIA.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14

El tolosarra Joseba Olatexea y la lezoarra Iratxe Etxegoien se impusieron en la 'XLVII Carrocerías Euskalduna-Subida a Guadalupe', organizada por el Super Amara Bidasoa Atletiko Taldea y que estuvo protagonizada por el calor y por el ascenso de participación.

Cuando iba a iniciarse la carrera, a las diez y media de la mañana, el termómetro marcaba 28 grados. Menos mal que se trata de una prueba corta, 4,7 kilómetros, en la que no se emplean muchos minutos, pero el termómetro siguió subiendo. A pesar de la comentada distancia, hace años que el BAT coloca un avituallemiento líquido y manguera en la curva de la sociedad Alkartasuna. El agua estuvo muy demandada. En cambio, sobró txistorra en el hamaiketako de meta, porque los corredores no la querían.

  • participantes, la mayor cifra desde el año 2019 Al menos 50 de ellos hicieron doblete con la Subida a San Marcial.

  • 250 Masculina

  • 1 Joseba Olatexea 16'58''

  • 2 Beñat Bengoetxea 17'13''

  • 3 Patrick Laqueche 17'16''

  • 4 Aritz Arratibel 17'30''

  • 5 Iván Asensio 17'37''

  • 250 Femenina

  • 1 Iratxe Etxegoien 22'35''

  • 2 María Justa 23'53''

  • 3 Beatriz Males 24'15''

  • 4 Nerea Amilibia 24'23''

  • 5 Pilar Alcalde 24'49''

En lo que se refiere a la competición, el hondarribitarra Beñat Bengoetxea quería repetir la victoria del año pasado. Pese a tardar sólo dos segundos más que entonces (17'13''), se tuvo que conformar con la segunda posición, por detrás del tolosarra Joseba Bengoetxea, que paró el crono en 16'58''. Con los dos marchó mucho rato el irundarra Patrick Laqueche, que se tuvo que conformar con la tercera posición tras sufrir calambres en el tramo final.

En la carrera femenina no hubo tanta igualdad. En los diez últimos años habían ganado ocho mujeres distintas y esta vez se incorpora otro nombre al palmarés, el de la lezoarra Iratxe Etxegoien. Con 22'35'', sacó bastante más de un minuto a quienes la acompañaron en el podio, la navarra María Justa (23'55'') y la también lezoarra Beatriz Males (24'15''), que había sido segunda el año pasado.

Incremento de participación

Dejando de lado los resultados, lo más destacable de la jornada fue el notable ascenso de participación. Ya habíamos comentado que unos quince años corrían casi 400 personas y que la cifra había ido bajando y lo siguió haciendo después de la pandemia, hecho éste que afectó a más carreras.

250 atletas populares se apuntaron al evento deportivo-festivo, lo que significa 51 personas más que en la pasada edición y sólo cinco menos que en 2018. En las cuatro ediciones anteriores a la última la media de participación había sido de 204 corredores.

Una de las razones del incremento se encuentra en el bono San Marcial+Guadalupe que propone el Super Amara-BAT. En lugar de pagar once euros por cada carrera, quienes compran el bono pagan 18 euros. Al menos 50 personas hicieron uso del bono, lo cuál no quiere decir que no hubiera más personas que este año han corrido estas dos carreras. También parece que el cambio del horario de tarde al de mañana realizado en 2023 ha sentado bien a esta prueba.

Por último, el BAT agradece a todas las personas que hacen posible la carrera; corredores, voluntarios, patrocinadores, instituciones, policía local y público.

