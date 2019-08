Oihana Basterra Larzabal Akartegi«Mi ama salió hace justo 25 años» Miércoles, 28 agosto 2019, 00:49

No ha podido elegir un año más especial Oihana para representar a Akartegi en el Alarde. «Mi ama salió hace 25 años. Está muy contenta, me dice que han cambiado mucho las cosas desde entonces. Ella no pudo subir a Guadalupe porque llovió muchísimo y se tuvo que cancelar, por eso le hace ilusión que lo haga yo». Reconoce que «no me esperaba para nada que me eligiesen porque era el primer año que me presentaba». Desde entonces, «están siendo días intensos pero muy bonitos, todo me está haciendo mucha ilusión».