Ocupación hotelera del 93% en la comarca desde junio hasta septiembre

I. A. HONDARRIBIA. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

Bidasoa activa aprovechó la presentación de los certificados ETI para dar a conocer los datos de turismo en la comarca en la época estival, desde junio hasta septiembre.

La ocupación hotelera alcanzó una media del 93%, con una estancia media de dos noches por persona. En cuanto a la procedencia, el 62,76% ha sido nacional y el 37,24% extranjera, porcentajes casi calcados a los del año anterior, 62,96% nacional y 37,04% extranjera.

En cuanto a las oficinas de turismo, las dos de Hondarribia y la de Irun, han atendido a 26.808 personas, superando con claridad la cifra del verano pasado, 24.298. En lo referente a la procedencia de los visitantes, el 58,38% han sido de territorio nacional, mientras que 41,62% procedía del extranjero, sobre todo de países como Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda. También en este caso las cifras se asemejan a las 2024, 56,32% nacionales y 43,69% extranjeros.

Según las interacciones con los turistas, se detecta que muestran un especial interés por la naturaleza y el patrimonio, dos de los principales valores diferenciales de la comarca.