Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de turistas junto a la escultura del hachero. I.A.

Hondarribia

Ocupación hotelera del 93% en la comarca desde junio hasta septiembre

En las oficinas de turismo de Hondarribia e Irun se atendieron 26.808 visitas

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:34

Bidasoa activa aprovechó la presentación de los certificados ETI para dar a conocer los datos de turismo en la comarca en la época estival, desde junio hasta septiembre.

La ocupación hotelera alcanzó una media del 93%, con una estancia media de dos noches por persona. En cuanto a la procedencia, el 62,76% ha sido nacional y el 37,24% extranjera, porcentajes casi calcados a los del año anterior, 62,96% nacional y 37,04% extranjera.

En cuanto a las oficinas de turismo, las dos de Hondarribia y la de Irun, han atendido a 26.808 personas, superando con claridad la cifra del verano pasado, 24.298. En lo referente a la procedencia de los visitantes, el 58,38% han sido de territorio nacional, mientras que 41,62% procedía del extranjero, sobre todo de países como Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda. También en este caso las cifras se asemejan a las 2024, 56,32% nacionales y 43,69% extranjeros.

Según las interacciones con los turistas, se detecta que muestran un especial interés por la naturaleza y el patrimonio, dos de los principales valores diferenciales de la comarca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  3. 3 Nilda Chiaraviglio, terapeuta (73 años): «Las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que siguen siendo solteros independientes»
  4. 4 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  5. 5

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  6. 6

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  7. 7

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  8. 8

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ocupación hotelera del 93% en la comarca desde junio hasta septiembre

Ocupación hotelera del 93% en la comarca desde junio hasta septiembre