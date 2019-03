El ocho con timonel de GO fit Hondarribia rema hoy en el Támesis I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 30 marzo 2019, 00:45

Nueve años después de su última participación en 'The head of the river race', Hondarribia Arraun Elkartea aprovecha sus bodas de oro para volver a competir en Londres.

Los hondarribitarras, que en sus cinco anteriores participaciones en el Támesis tienen como mejor resultado un decimoquinto, saldrán en el puesto 45 de 200 botes, justo detrás del ocho con timonel de Orio.

Mientras, dos traineras masculinas y una femenina reman hoy en San Pedro (16.30).

Por otro lado, los jóvenes del club participaron en el Open de Primavera en Banyoles, logrando Unai Etxepare y Beñat Alkain la medalla de plata y Jone Amunarriz e Irati Camarero, la de bronce. Además, Ibai Camarero ha sido convocado por la selección española sub'23.