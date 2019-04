Nuevo premio para la organización del Hondarribia Blues Festival Carlos Malles recibió el premio el domingo en las Islas Azores. Carlos Malles recibió el galardón de la Unión Europea de Blues I.A. HONDARRIBIA. Miércoles, 10 abril 2019, 00:12

En el año 2015 en Memphis, el Hondarribia Blues Festival recibió el premio 'Keeping the blues alive' (manteniendo vivo el blues) por parte de la Blues Foundation y ahora es la European Blues Union la que ha otorgado al festival el premio 'Blues behind the scenes' (blues entre bastidores), en la modalidad de Promotores. Son dos de los premios más importantes a los que puede optar la organización de un evento.

Según la European Blues Union, Carlos Malles, creador e implusor del festival que ha celebrado trece ediciones, ha sido galardonado «por su gran aportación a la difusión y potenciación de este género musical en Europa, labor que viene desarrollando desde hace más de quince años con la organización, entre otros eventos, del Hondarribia Blues Festival».

La entrega tuvo lugar en el transcurso de la novena edición de los premios anuales European Blues Challenge, que tuvo lugar el domingo en las Islas Azores y donde también se otorgaron distinciones a los artistas y bandas más destacados del último año. La EBU entregaba estos premios por segundo año consecutivo y con ellos quiere reconocer el trabajo de difusión que se realiza más allá de las tablas de los escenarios, premiando a festivales, empresas promotoras, medios de comunicación, etcétera, que destaquen por su decidido impulso al blues en el viejo continente.

Malles se ha mostrado muy contento de que una institución con la reputación de la European Blues Union se haya fijado en su trabajo. Señala que «somos apasionados del blues y es una enorme satisfacción que se reconozca nuestro esfuerzo en el máximo nivel del blues europeo. Estamos muy orgullosos y muy agradecidos por este reconocimiento que nos anima a seguir adelante con la puesta en marcha de nuevos proyectos que ya tenemos sobre la mesa».

Además del Hondarribia Blues Festival, Malles y su promotora Blue Vision organizan Carlsberg Road to Menphis, el concurso para promocionar el blues en Euskadi en el que participan bandas locales y cuyos ganadores viajan a Memphis para participar en el prestigioso International Blues Challenge, y en 2016 dio vida al Elgoibar Blues Gaua.