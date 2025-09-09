Los niños siguen disfrutando de la fiesta, no tienen resaca

Las carreras de motos correpasillos, amenizadas por Koldo Emery, se celebraron en el paseo Butrón.

Solo quiero dormir. Dormir un poco más. No pido tanto, ¿no?» Decía un padre en el paseo Butrón, derrotado por la batalla del día anterior, pero al pie del cañón para llevar a su hija a una de las muchas actividades que había durante la jornada de este martes para los pequeños. Estos no tienen resaca, no tienen cansancio, y sí ganas y energía para seguir disfrutando de las fiestas.

La ciudad se desperazaba tras el día grande y, por suerte, con la ayuda del buen tiempo empezaron a sucederse las actividades fijadas en el programa de fiestas. Dos de ellas, en el paseo Butrón. Primero, las clásicas carreras de motos correpasillos, con niños y niñas de hasta cuatro años. Como dijo el speaker, Koldo Emery, «aquí no hay ganadores, todos tienen premio. Lo importante es particpar, pasarlo bien y echar unas risas».

Este miércoles

08 00. Diana a cargo del grupo de dulzaineros Goizut.

10 00. En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano se celebrará una Solemne Misa en sufragio de los caídos en el Glorioso Sitio que sufrió la Ciudad en el año 1638, con asistencia del Excelentísimo Ayuntamiento en Corporación. Al mismo tiempo se rendirán honores a la Bandera de la Ciudad, efectuándose las tradicionales descargas durante la función religiosa. Al término de la Misa, el coro parroquial interpretará el Libérame de Perosi.

De 11 30 a 13.30. En Gernikako Arbola, parque infantil gigante. En caso de mal tiempo, se trasladará al Frontón Jostaldi. Por la tarde, de 17.00 a 20.00.

12 00. Partiendo de Zezen Plaza y pasando por el casco histórico y La Marina, la comparsa de gigantes y cabezudos Izugarria recorrerá las calles de la ciudad.

12 30. En la calle San Pedro, sokamuturra, amenizada por la txaranga Abiyuan. Prohibida la participación a menores de 16 años.

Tarde

14 30. En el restaurante del polideportivo, almuerzo homenaje a los mayores, amenizado por el grupo de música Basajaun.

14 30. En La Benta, comida popular para jóvenes.

De 17 30 a 0.00. En Kasino Zaharra, Gazte Kanttua. Techno Eguna con N97 Kolektiboa (Irune Muguruza y Jota). Para mayores de 16 años.

18 30. Desde Martxoak 8 plaza, correcalles de Zker Band elektrotxaranga.

Noche

De 20 00 a 23.00. En la calle San Pedro, Punto Violeta. Se trasladará al auditorio de 23.00 a 8.00.

22 00. En la Benta, actuación de Mirua y romería con Iratzar.

22 30. En Arma Plaza, 'La lazarilla' de Secuencia 3, comedia para adultos.

Y las hubo, porque algunos de los pequeños o no entendieron bien las reglas o dieron vueltas de menos e, incluso, siguieron dále que te pego una vez cruzada la línea. También hubo quien vio los toros desde la barrera, con el clásico 'ez dut nahi', mientras el padre insistía, aunque sin éxito.

Los Argiñanos del mañana

Allí mismo se celebró una nueva edición de Txiki-Chef, la propuesta de la empresa Kalean. Román contaba que «llevamos doce años con esta propuesta y cuatro-cinco viniendo a Hondarribia. Hoy no esperábamos tanta gente, porque pensábamos que iba a hacer peor tiempo, pero se ve que la chavalería está con ganas».

Añadió el responsable que «les azuzamos un poco para que se pongan a cocinar. Ellos mismos son los que elaboran unas brochetas con frutas y chocolate, galletas y tartas de chucherías. Son cosas sencillas pero con las que se trabaja su creatividad. Y en las galletas ponemos una masa especial para niños, para que no haya problemas si alguno tiene diabetes o alergia».

Julen puso todo su empeño en elaborar una galleta: «Me ha salido un poco pocha, pero de sabor está buena. Luego voy a hacer otra». Y Maddi se fue a por la brocheta. «He puesto sandía, melón, manzana y melocotón y luego por encima chocolate, que va saliendo de la fuente».

La primera sokamuturra

Este martes también se celebró la primera de las dos sokamuturras, en la calle Mayor. Por donde pasaron los soldados cuatro veces la víspera corrieron los mozos delante de las vaquillas.

Al contrario de la sokamuturra que se celebrará este miércoles en la calle San Pedro, el escenario de este martes da más juego, con escapatorias en las calles Tiendas y Murrua, en los soportales del Ayuntamiento, en ventanas de Zuloaga Etxea y en el callejón del Etxebe. Pero también presenta más dificultades, al estar en cuesta y con adoquines.

Peio explicó que «vengo todos los años, pero ya no estoy tan ágil y ahora suelo estar un poco lejos de la vaquilla. Pero prefiero estar dentro que fuera».

Hinchables y puzzles

Por la tarde llegó la segunda sesión de los castillos hinchables, que estaban programados en gernikako Arbola, pero al estar mojado, se trasladaron al frontón Jostaldi. Y en el mismo lugar se celebró el campeonato de puzzles, con alta participación.

Y llegó también la comparecencia de Kemen Dantza Taldea, que todos los años actúa en fiestas pero ha cambiado el formato recientemente. En el año 2022 recuperó la Ezpata Dantza y una treintena de dantzaris subieron por la calle Mayor, se ondeó la bandera de la ciudad en el Ayuntamiento ante la corporación y siguieron hasta Arma Plaza, donde ofrecieron su actuación.

Misa por los difuntos

Este miércoles se celebrará la misa en honor de los caídos en el Sitio de 1638, a partir de las 10.00 en la parroquia. Además de ser un día para el recuerdo, es ya el penúltimo de fiestas y, para muchos, la última opción de hacer parranda.

