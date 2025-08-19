Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un avión, ajeno al suceso de hoy, despegando del aeropuerto de Hondarribia con bastante niebla F. de la Hera

La niebla en Hondarribia obliga a desviar un vuelo procedente de Mahón a Bilbao

Los primeros vuelos de la mañana no han tenido que modificar su trayectoria ya que la visibilidad ha sido buena

B.C.

Martes, 19 de agosto 2025, 12:02

La niebla ha provocado que el avión procedente de Mahón que debía aterrizar en el aeropuerto de Hondarribia sobre las once de la mañana tuviera que desviarse a Loiu. «Ha habido un momento que el cielo estaba muy cerrado sin apenas visibilidad. De hecho, ha llegado a haber 1.4 kms de visibilidad ahora está en 2,5 kms y mejorando», detallan fuentes del aeropuerto de Hondarribia.

Los primeros vuelos de la mañana no han tenido que modificar su trayectoria ya que la visibilidad ha sido buena. No obstante, según avanzaba la jornada, la niebla ha ido ganando protagonismo y trastocado el aterrizaje de al menos un avión.

A pesar del cambio de ruta Volotea, la compañía que cubre el trayecto Mahón - Hondarribia, va a posicionar de nuevo el avión en el aeropuerto guipuzcoano para que el vuelo de vuelta a la isla no afecte a los pasajeros.

