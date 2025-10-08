Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los paseos en los triciclos de Nagusikleta realizados por voluntarios de Balazta Elkartea.

Hondarribia

Nagusikleta se abre más allá de las residencias

Balazta ofrece paseos a mayores en triciclos desde hace tres años

I.A.

HONDARRIBIA.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27

En mayo de 2023 el Ayuntamiento adquirió un triciclo eléctrico, a la vista del éxito que los paseos a mayores que realizaba Balazta con vehículos alquilados. La asociación ya contaba con uno, financiado por Laboral Kutxa, y ha sumado dos más, gracias a Diputación y Ayuntamiento de Irun.

Con motivo del día del mayor, Balazta y Nagusilan sacaron a pasear las Nagusikletas, pero esta vez los beneficiarios no fueron personas de residencias como es el servicio habitual, sino que se ofreció el paseo a particulares residentes en sus domicilios con limitaciones para desplazarse, yendo hasta el puerto, espigón y Puntal.

La idea es ampliar el abanico de beneficiarios, más allá de las residencias. Las personas con movilidad reducida puede optar a este servicio, contactando con el departamento de Servicios Sociales, escribiendo a Balazta (nagusikleta@balazta.org) o a Nagusilan (hondarribia@nagusilan.org).

