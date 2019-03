La música de Elvis sonará hoy en el auditorio John Mencis está considerado como el mejor imitador de Elvis Presley que hay en España. La Banda de Música Ciudad de Hondarribia y John Mencis Band actuarán a partir de las 19.30 horas I. A. HONDARRIBIA. Sábado, 23 marzo 2019, 00:13

La figura de Elvis Presley es el eje sobre el que pivota el festival Amua, que hoy se celebra en el auditorio. El primer Amua tuvo lugar en noviembre del año pasado y en 2019 habrá tres micro Amuas.

El evento de hoy empezará a las 16.00 con una doble proyección en torno a Elvis. Se trata del corto 'Big Elvis' sobre un imitador y de la película 'Orion: The man who would be King'. Después, el escritor y locutor Felipe Cabrerizo hablará sobre Elvis y especialmente de su impacto en la sociedad estadounidense. El plato fuerte de la jornada será el concierto, a partir de las 19.30. Las entradas, a cinco euros, se han agotado, salvo una treintena que se pondrá a la venta a partir de las 17.30.

Al escenario de Itsas Etxea subirán la Banda de Música Ciudad de Hondarribia y John Mencis Band, un grupo de tributo creado en 2016. Sus conciertos se centran en el repertorio que Elvis Presley utilizaba en sus conciertos entre 1970 y 1977 por todo el territorio estadounidense. Tienen una puesta en escena cuidada y respetuosa con el cantante más universal de la historia de la música y el líder de la banda está considerado como el mejor imitador de Elvis que hay en España.

El repertorio de esta tarde, que incluye algunas piezas que no son de Elvis, es el siguiente: '2001 opener', 'That's all right', 'I got a woman', 'Polk salad Annie', 'You've lost that lovin' feeling', 'The wonder of you', 'Hurt', 'Burning lover', 'Teddy bear/Don't be cruel', 'Just pretend', 'Never been to spain', 'Johnny B. Goode', 'Sweet Caroline', 'Bridge over troubled water', 'I can't stop lovin' you', 'My way', 'What now my love', 'Runaway', 'Suspicious mind', 'American trilogy', 'Can't help falling in love' y 'Out (that's all right)'.

El Amua de hoy acabará con la sesión que DJ m_fab y DJ Psycho Beat! ofrecerán en el Uxoa, con canciones de Elvis, de músicos que lo influenciaron, de otros a los que versionó, de algunos en los que influyó y de grupos actuales dedicados a su figura.

Tras la actuación de hoy, la siguiente cita de la Banda de Música será el próximo domingo, con el concierto extraordinario por el 200 aniversario.