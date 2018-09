Mikel Orbañanos (Entrenador de GO fit Hondarribia): «Los remeros han dado todo lo que han tenido y les pongo un 10» Orbañanos en el hangar del club de remo. / F. DE LA HERA El entrenador de la trainera hondarribitarra se muestra feliz tras una temporada con cuatro banderas en la ACT, dos campeonatos y La Concha BORJA OLAZABAL HONDARRIBIA. Domingo, 23 septiembre 2018, 01:00

Durante todo el verano ha dado la sensación de que el de Urdaibai ha sido el mejor bote del cantábrico. Cierto es que los vizcaínos se han llevado la Liga ACT y han ganado el mayor número de las banderas que se han puesto en juego, pero ¿son los que mejor temporada han realizado? Desde Hondarribia lo podemos discutir poniendo pruebas sobre la mesa. Y es que GO fit Hondarribia ha acabado en segunda posición en la ACT con cuatro banderas, entre ellas la más importante de la liga, la de Zarautz. Además de ganar también en Zierbena, Getxo y Portugalete. Se ha llevado también dos campeonatos, el de Gipuzkoa y el de Euskadi. Y, por encima de todo, el mayor de los premios del verano, la Bandera de La Concha.

Con estos resultados, el entrenador de Hondarribia, Mikel Orbañanos, no duda a la hora de ponerle nota a la Ama Guadalupekoa. «Le pondría un 10».

-Ha sido un verano muy bueno para GO fit Hondarribia y eso que se decía que podía ser una temporada complicada...

-Sabíamos que íbamos a ser un rival duro, pero que no sería fácil estar en la pelea por ser los primeros en liga. Eso nos hizo empezar con menos presión y poder tener más confianza para ir consiguiendo los resultados que hemos conseguido.

-Cuatro banderas, La Concha, dos campeonatos y segundo puesto en la Liga ACT ¿Qué nota pondría?

-La nota que le pongo al equipo es muy buena. Los remeros han dado todo lo que han tenido, tanto dentro como fuera de la trainera. Le pondría una diez a la tripulación.

-¿Aun estando lejos de la pelea por la corona?

-A todos nos gusta ganar y ser los primeros, pero esto no es fácil en el deporte. Por eso creo que es de mucho mérito el segundo puesto en la Liga ACT y estar siempre en la tanda de honor. Dentro de unos años seguro que se valora mucho lo que estamos consiguiendo.

-Y todo tras empezar la temporada con bajas muy importantes para el equipo.

-Es verdad que hemos tenido bajas importantes como las de Ion Larrañaga, Gari Uranga y Julen Castrillón. Eran de los titulares en la trainera. Pero hemos tenido las altas de Gorka Egiazu y Meltxor Amunarriz, que además de lo físico, han aportado más ganas e ilusión que nadie y ese empuje también le hace mucho bien a los equipos.

-Esto demuestra que el trabajo no es solo bueno en el primer equipo, sino en todo el club...

-El club ha conseguido buenos resultados en categorías inferiores, la 'B' ha hecho una temporada buena con un trabajo redondo por parte de Asier Puertas y las chicas, teniendo en cuenta de dónde veníamos, también han estado muy bien. El trabajo que se hace en el club es muy bueno y nosotros tenemos que darle forma.

-Miremos al agua. ¡Vaya manera de acabar la temporada con esa última victoria en Portugalete! Fue como ponerle la guinda.

-Teníamos mucha ilusión puesta en la última regata. Sabíamos que la suerte iba a influir, pero en el sorteo nos tocó una calle buena y nos supimos manejar muy bien, y por ello llegó la victoria.

-De este último día toca hablar del debut de Iker de la Linde...

-Parece que Iker empezó ayer, pero lleva muchos años trabajando con nosotros. En invierno decidimos que realizara los entrenamientos con nosotros, pero en la 'B' necesitábamos un patrón de garantías y por ello ha competido con la 'B'. Viendo que estábamos en la pelea, que teníamos opciones de ganar, Ioseba había participado en todas las regatas, pero en esta última quisimos darle un premio a Iker por el buen año que ha hecho.

-Y respondió con bandera.

-Respondió perfectamente y la bandera fue para nosotros, así que acabamos muy contentos. El que sale ganando con todo esto es el club. Ioseba lleva mucho tiempo como patrón y seguirá siendo el patrón porque es muy bueno, pero igual que pasa con los remeros, que tienen que luchar por un puesto, también es necesario tener un patrón que esté preparado.

-Hablemos de La Concha. ¿El que la gana supera al que ha ganado la liga?

-No me gusta entrar en comparaciones de si es mejor la liga o La Concha. Yo me quedo con lo nuestro, y es que hemos hecho un gran trabajo. De lo que no hay duda es que La Concha es la bandera más preciada y que llevábamos unos años cerca pero sin conseguirla. Este año lo hemos conseguido, ganando a rivales muy duros, y estamos muy felices.

-La primera jornada acabó con la polémica de Urdaibai...

-Cuando vamos a La Concha todos sabemos los riesgos que tiene estar en una calle que no es la tuya. En la liga son tres segundos de sanción, pero en La Concha puedes ser eliminado o quedarte con el tiempo del último. Creo que el castigo es muy duro, pero todos sabemos qué puede pasar si se va por otra calle.

-Y la segunda con la bandera para Hondarribia...

-Toda la regata fuimos a la par con Zierbena. Hacia dentro vimos que si cogíamos alguna ola podríamos tener opciones y hay que destacar el gran trabajo que hizo Ioseba en la dirección, conseguimos sacar algunos segundos y pudimos aguantar para llegar hasta meta y ganar.

-La celebración fue de las grandes. ¡Vaya recibimiento!

-Tenemos que dar las gracias a la afición por todo lo vivido en la rampa y en el recibimiento. Se notó que había ganas de celebrar una Concha y fue impresionante. Creo que fue algo que unió al pueblo, que tenía ganas de pasarlo bien.

-Finalizada la temporada, es tiempo de descansar y desconectar. Antes una última pregunta. ¿Está asegurado el futuro de Hondarribia?

-Con esta dinámica de trabajo, Hondarribia Arraun Elkartea siempre va a estar ahí. Queremos transmitir la confianza a los remeros, para que sigan con nosotros, y también abrir la puerta al que tenga ganas de venir. Pero también dándole mucha importancia a los que vienen desde nuestra cantera.