Mikel Garikoitz ofrece hoy su concierto más emotivo Mikel Garikoitz interpretará los temas de 'Urtzi betirako' esta noche. «Será el esfuerzo de varios años resumido en hora y media», asegura el cantante E.P. HONDARRIBIA. Miércoles, 31 julio 2019, 00:22

Los diecisiete temas del disco 'Urtzi Betirako' comenzarán a sonar hoy a partir de las 22.30 en Gipuzkoa Plaza. Lo harán en la voz de Mikel Garikoitz Errezola, que presentará un trabajo creado para homenajear a su hijo fallecido hace tres años como consecuencia de una leucemia.

Será el último concierto dentro de una trayectoria que de alguna forma comenzó hace treinta y un años, en 1988, con la sintonía del Kilometroak celebrado en Irun. «Voy a seguir componiendo, estudiando, pero dejo los directos», señalaba en una entrevista concedida a este periódico hace un mes. «Para subirse a un escenario hay que hacer un esfuerzo brutal a nivel organizativo o de producción que muchas veces la gente no ve. Para seguir con todo ello hace falta fuerza y yo ya no la tengo».

El cantante vivió el día previo a la actuación de esta noche «tranquilo», en su puesto de trabajo de la imprenta Antza, en Lasarte. Por la mañana atendió algunos compromisos con los medios de comunicación y por la tarde estuvo centrado en el último ensayo y en cuestiones relacionadas con el montaje.

La de hoy será una velada especial pero Errezola asegura no estar nervioso. «Es más la preocupación por querer que todo salga bien, que a la gente le guste todo lo que hemos preparado. Va a ser el esfuerzo de años concentrado en una hora y media».

Ése es el tiempo que Mikel estima vaya a durar la actuación. «Hay una escaleta programada pero el directo mandará». El espectáculo finalizará alrededor de las doce tras muchas sorpresas. «Estarán presentes artistas de talla internacional. Mucha gente que me conoce quizás se espera un concierto más de los que he llevado a cabo a lo largo de mi carrera pero no va a tener nada que ver», explica el compositor. Las melodías de 'Urtzi betirako' centrarán el repertorio pero también habrá espacio para repasar canciones del pasado.

Le acompañarán en el escenario su hijo Ioritz Errezola e Iñaki Etxepare (chelos), Imanol Martínez (viola), Iñigo Salaberria y Rafaella Acella (violines), Sergio Callejo y Xanet Arozena (guitarras) y Miel Atxega (bajo). Algunas de las colaboraciones tendrán como protagonistas a Iñaki Diéguez en el acordeón o al artista Joxe Luis Elexpe 'Pelex'. Ellos son sólo algunos de los muchísimos nombres que han formado parte de un proyecto en el que Jexux Mari Mendizabal y Joxerra Gartzia han desempeñado un papel vital como letristas.

Con un fin solidario

Para financiar el proyecto 'Urtzi betirako', Errezola puso en marcha un crowdfunding que pretendía recaudar 3.500 euros, una cantidad que no tardó en alcanzar. Su verdadero propósito era conseguir una cifra mucho mayor -se ha cerrado en 5.174 euros- para destinar la diferencia a una organización que trabaje contra la leucemia infantil, que será finalmente AECC (Asociación Española Contra el Cáncer).

Todos aquellos que hayan colaborado comprando el disco anticipadamente a través del crowdfunding podrán recogerlo esta noche.