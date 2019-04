Las mejores películas del Bilbao Mendi Film Festival llegan al auditorio El largometraje de hoy cuenta la escalada libre en una pared de casi mil metros de altura en Yosemite. Por cuarto año consecutivo Hondarribia entra dentro de Menditour | Las proyecciones serán hoy y mañana, a partir de las ocho de la tarde I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 6 abril 2019, 00:14

Los amantes de la montaña y la aventura tienen una doble cita este fin de semana en el auditorio, donde por cuarto año consecutivo desembarca Menditour, la versión itinerante del Bilbao Mendi Film Festival. El prestigioso certamen bilbaíno elige algunas de sus mejores películas para enviarlas a diversas localidades y Hondarribia y su auditorio es uno de los destinos. Hoy y mañana, a las 20.00, serán las proyecciones y las entradas, que cuestan tres euros para cada sesión, se pueden comprar en Arma Plaza, en la página web de Kutxabank tickets o cada día a partir de las seis de la tarde.

Juan Luis Silanes, concejal de Cultura y Deportes, recuerda que «por cuarto año consecutivo hemos incluido Menditour en nuestra oferta cultural. Se trata de un festival de muy alto nivel, y animo a los hondarribiarras y a aficionados de otras zonas a acudir a verlo, pues merece mucho la pena, tal y como se ha visto en los años anteriores».

La sesión de hoy empezará con 'Via Cruxis', que se adjudicó el premio al mejor cortometraje. Dirigida por Ignasi López, los protagonistas son Marcel y Andrezj, dos grandes escaladores que, a pesar de tener temperamentos muy opuestos, forman un gran equipo. Se enfrentan al reto más difícil, coronar la cima virgen de la montaña más alta.

Después llegará la austríaca 'The down wall', de Josh Lowell y Peter Mortimer, que se llevó el premio del jurado. Cuenta la historia de Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson, que en 2015 cautivaron al mundo con su esfuerzo por escalar en libre The Dawn Wall; una pared de casi mil metros de altura, aparentemente imposible de escalar, situada en El Capitán del Parque Nacional de Yosemite. Para Caldwell, The Dawn Wall significaba mucho más que una mera escalada, siendo la culminación de un proyecto vital durante el que tuvo que superar muchos obstáculos.

Mañana domingo se repetirá el esquema de cortometraje y película. De Estados Unidos llegará 'Up to speed', sobre la modalidad de escalada rápida, y de Canadá es 'This mountain life', en la que Martina y su madre Tania, de 60 años, se embarcan en una travesía de seis meses esquiando a lo largo de las traicioneras montañas de la costa oeste de Canadá.