De megaoulet de ensueño a denuncia millonaria: el 'Hondarribia Village' se convierte en pesadilla Los promotores del proyecto, que preveía la creación de un entorno con más de cien tiendas de marcas de lujo en Gaintxurizketa, presentan una demanda de 14 millones contra el Ayuntamiento por la anulación del Plan General que posibilitaba el plan

Alexis Algaba San Sebastián Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:18 Comenta Compartir

De haberse ejecutado el proyecto y en los plazos más optimistas previstos, en este momento 'Hondarribia Village' cumpliría cuatro años abierto y sus más de cien tiendas de marcas de lujo ubicadas en Gaintxurizketa estarían recibiendo una media de cinco millones de visitantes al año de uno y otro lado de la muga. Con una inversión de 133 millones, el megaoutlet situado en Zaldunborda estaba llamado a convertirse en la instalación de estas características más grande de Euskadi y daría empleo a unas 2.000 personas. Pero la anulación en 2020 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que se basaba el proyecto echó por tierra el plan, que en ese momento estaba visto con buenos ojos por el consistorio de Hondarribia. Ahora, la promotora del proyecto, Higertoki, ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento y le reclama 13.700.000 euros por los perjuicios económicos derivados de la paralización del mismo.

«Esta demanda es muy grave porque los promotores de un macroproyecto que no aportaba ningún beneficio ni para la ciudadanía de Hondarribia, ni para el comercio local pretenden, una vez más, enriquecerse a nuestra costa, y hacerlo de forma injusta», defiende el actual alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, que ha dado a conocer este jueves esa demanda presentada por los promotores en el juzgado de Irun. Y es que los casi 14 millones que reclaman supondrían más de un tercio del dinero que dispone el Ayuntamiento para su presupuesto. «Sería gravísimo que la justicia nos obligara a pagar», ha añadido Enparan que, en el momento del diseño en el que el consistorio -liderado entonces por el PNV- dio luz verde al proyecto en junio de 2019, mostró su rechazo como portavoz de Abotsanitz.

«Quieren convertir una operación de alrededor de dos millones de euros en una indemnización de casi catorce millones», ha añadido Enparan, en referencia a los trabajos que la promotora realizó en el terreno hasta que la anulación del PGOU provocó que el proyecto se quedara obligatoriamente en un cajón. Pero, ¿qué era el 'Hondarribia Village'? y ¿cómo se ha llegado a esta situación?

De vertedero a outlet de lujo

Los detalles del proyecto los contó en exclusiva DV en septiembre de 2019, varios meses después de que el consistorio hondarribiarra diera luz verde al mismo. Higertoki proyectaba una instalación de más de 28.000 metros cuadrados en la zona de Zaldunborda de Hondarribia donde quedarían ubicadas entre 100 y 115 tiendas de marcas de referencia y de lujo, en una zona estratégica, «a escasos kilómetros de la muga». Las proyecciones apuntaban a poder atraer una media de cinco millones de visitantes a esta «pequeña villa» comercial que vería la luz a finales de 2021 y daría empleo a 2.000 personas. La inversión prevista para el proyecto iba a rondar los 133 millones de euros.

133 de euros Es la inversión que los promotores del 'Hondarribia Village' tenían previsto destinar a la construcción del megaoutlet en Zaldunborda

Los primeros pasos se dieron en 2012 pero no fue hasta 2016 cuando se abrió la posibilidad de poder ejecutar esta idea, explicaban los promotores, tras localizar en el entorno de Zaldunborda, en Gaintxurizketa, una extensión de suelo urbanizable que casaba con las necesidades que implica el proyecto. La zona en la que se pretendían acometer los trabajos pasó por ser décadas atrás un vertedero -descontrolado en ocasiones- que para que pudiera construirse el outlet debía pasar por unos intensos trabajos de sellado y adecuación. Para ello el consistorio aprobó el Plan Parcial de Zaldunborda Gaina.

1 /

El plan de Higertoki era poner en marcha un espacio abierto todo el año con una estética de bulevar, con tiendas repartidas en distintas calles, a imagen y semejanza de las edificaciones más tradicionales de la zona (con el aspecto de la Marina de Hondarribia). El centro tendría 1.800 plazas de parking que se repartirían entre el exterior de la instalación y una planta subterránea.

Amplio rechazo y sentencias

El proyecto no dejó indiferente a nadie y desde el primer momento asociaciones de comerciantes se posicionaron en contra del mismo. Además, se conoció que el consistorio había dado vía libre al proyecto un día antes de que el Parlamento Vasco refrendara por unanimidad la ley de Ordenación Territorial en grandes superficies comerciales, que establecía restricciones a la creación de este tipo de centros. El propio Gobierno Vasco pidió al consistorio que el proyecto debía cumplir la nueva legislación.

Las propias Juntas Generales de Gipuzkoa, con los votos a favor de PNV y PSE, aprobaron una enmienda para que el Ayuntamiento de Hondarribia respetase esa ley vasca de ordenación de grandes superficies comerciales. El Parlamento Vasco y el Ayuntamiento de Irun también se posicionaron en contra del mismo.

El Parlamento Vasco, el Ejecutivo autonómico, las Juntas Generales de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Irun y los comerciantes mostraron su rechazo al proyecto

A partir de ahí los hechos comenzaron a precipitarse y en diciembre de ese mismo año (2019), el consistorio hondarribiarra anunció la paralización del proyecto de Zaldunborda por un incumplimiento formal. El megaoutlet «no cumple con la edificabilidad dada en el Plan General», explicaba el Ayuntamiento, que dejaba sin efecto las resoluciones dispuestas en el Decreto de Alcaldía número 1134 del 26 de junio de 2019 en las que aprobaba «inicialmente» el Plan Parcial promovido por Higertoki.

Y ya en junio de 2020, en plena pandemia del Covid, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV declaró nulo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de junio de 2017 en el que se basa el proyecto. El Superior estimó en parte el recurso presentado por tres empresas, una de ellas Eroski, a ese plan general y por una cuestión formal -omisión de un informe preceptivo de la legislación de telecomunicaciones y otro sobre el valor agrológico de los suelos-, anuló ese PGOU. Dicho recurso, presentado en 2017, nada tenía que ver con el proyecto de 'Zaldunborda gaina', pero una vez presentado ante el TSJPV la oposición entonces del consistorio hondarribiarra solicitó que no se diera luz verde a ningún proyecto de construcción en esa zona hasta que el Superior se pronunciara sobre las posible irregularidades del PGOU.

Reclamación del promotor

La demanda ahora de Higertoki señala que la anulación del PGOU en el que se basaba el proyecto se produjo «a raíz de los errores cometidos por el gobierno de EAJ-PNV durante el mandato 2019-2023 al elaborar el plan», lo que provocó la paralización de la construcción del megaoutlet, por lo que el promotor reclama 13,7 millones al Ayuntamiento por esos trabajos realizados de cara a su construcción.

El equipo de gobierno municipal ha anunciado este jueves que defenderá los intereses de la ciudadanía y el patrimonio público. Enparan asegura que «utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para hacer frente a las pretensiones de estos promotores y, además, lo haremos con total transparencia: explicaremos a la ciudadanía todos los pasos del proceso, y todos los análisis y datos que salgan a la luz se pondrán a disposición de los vecinos y vecinas para que puedan conocer con claridad todo lo que ocurrió en torno al proyecto de Zaldunborda».

Temas

Comercio

Hondarribia