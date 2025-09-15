Media docena de actividades desde hoy hasta el lunes

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

La concejala de Movilidad, Estitxu Urtizberea, destaca que «la Semana de la Movilidad no es solo un programa, es la voluntad de toda una ciudad de mejorar nuestras calles, nuestra salud y nuestro futuro. Queremos seguir construyendo entre todos una Hondarribia mejor y más segura». Hoy y mañana se realizarán paseos en bici de Nagusikleta; el jueves se proyectará en la casa de cultura el documental 'Sobre ruedas: el sueño del automóvil', con posterior coloquio, el viernes y el lunes el alumnado de Egiluze realizará acciones de concienciación frente al colegio; el sábado por la mañana habrá un paseo comentado con Emeki, y por la tarde, un taller de diagnóstico de bicis con Balazta. El domingo se celebrará la marcha ciclista, que concluirá con fiesta en la calle Mendelu.