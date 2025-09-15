Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

Media docena de actividades desde hoy hasta el lunes

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15

La concejala de Movilidad, Estitxu Urtizberea, destaca que «la Semana de la Movilidad no es solo un programa, es la voluntad de toda una ciudad de mejorar nuestras calles, nuestra salud y nuestro futuro. Queremos seguir construyendo entre todos una Hondarribia mejor y más segura». Hoy y mañana se realizarán paseos en bici de Nagusikleta; el jueves se proyectará en la casa de cultura el documental 'Sobre ruedas: el sueño del automóvil', con posterior coloquio, el viernes y el lunes el alumnado de Egiluze realizará acciones de concienciación frente al colegio; el sábado por la mañana habrá un paseo comentado con Emeki, y por la tarde, un taller de diagnóstico de bicis con Balazta. El domingo se celebrará la marcha ciclista, que concluirá con fiesta en la calle Mendelu.

