Marlaxka homenajeó a Jesús María Jauregui, fundador del club y primer presidente

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

Marlaxka Xake Elkartea aprovechó la celebración del 'VIII Festival de Ajedrez de Fiestas Patronales' para rendir homenaje a Jesús María Jauregui Echeveste, fallecido recientemente. Con la presencia de su mujer e hijos, se recordó su enorme contribución, desde la fundación del club, presidencia inicial, función de tesorero durante treinta años, participación en la creación de la Federación Vasca de Ajedrez y su papel como 'hermano mayor'.

Jesús María Jauregui tenía el cargo de presidente de honor y con aquel nombramiento y este homenaje, Marlaxka mostró «no solo su pasión por el ajedrez, sino también su respeto hacia quienes cimentaron su historia. Este tipo de actividades recuerdan que, más allá de los trofeos, lo que realmente perdura son los lazos humanos, el legado y el ejemplo».

En el plano deportivo, participaron cerca de cuarenta jugadores de la categoría sub'16 (con victorias de Hugo Rodríguez, Ekain Bengoetxea Olano y Hodei Gallastegi) y 42 de la categoría absoluta, resultando vencedor Patxi Moreno.