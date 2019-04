Un mes marcado por la Semana Santa El Quarteto de Guitarras Concordis abrirá el festival de guitarra, el día 27 en Kultur Etxea. El ciclo de Eskifaia y el festival de guitarra destacan en la agenda cultural | Este sábado y domingo se proyectarán películas del Bilbao Mendi Film Festival en el auditorio I. A. HONDARRIBIA. Miércoles, 3 abril 2019, 00:14

Recién empezado el mes de abril, repasamos la agenda que ha preparado el departamento de Cultura del Ayuntamiento con la colaboración de diversas entidades.

Mañana habrá que elegir entre dos charlas, ambas a las 19.00. En Kultur Etxea sobre 'Islandia tierra de aventura. Tras los pasos de los balleneros vascos' y en Arma Plaza acerca de 'La evolución de la trainera en Hondarribia', a cargo de Luis Mari Agirre, Inazio Olaziregi y Koldo Ortega. Esta segunda cita forma parte del 'Conoce tu ciudad', que se completará el sábado con la visita guiada al astillero Olaziregi y a las instalaciones de Arraun Elkartea.

Cuando acabe esta semana, en la madrugada del domingo al lunes pasará por nuestra ciudad la Korrika. El viernes, en horas más adecuadas llegará la Korrika Txikia (10.45) y la Korrika Gaztea (12.30). Además, el sábado se celebrará la Korrika festa, con actividades y música durante todo el día y comida popular en Kasino Zaharra.

Esta primera semana tiene más cosas que ofrecer, como el concierto de Hoover III y Bamms en Psilocybenea el viernes, el Zuhaitz Eguna que tendrá lugar el sábado, el campeonato de ajedrez que albergará el frontón Jostaldi el domingo o la exposición 'Pintar a los 80' de Margarita Álvarez que se podrá ver en Arma Plaza de viernes a domingo.

Auditorio y parroquia serán otros dos puntos a tener en cuenta el fin de semana. En Itsas Etxea se podrán ver algunas de las mejores películas del último Bilbao Mendi Film Festival ('Viacruxis' y 'The dawn wall' el sábado y 'Up to speed' y 'This mountain life' el domingo) y en la iglesia las dos primeras entregas del ciclo de música sacra, Pierres Lyriques el sábado y Eskifaia Abesbatza el domingo.

Semana del producto local

La segunda semana de abril será la semana del producto local, con talleres y actividades en torno a la gastronomía. Las inscripciones están abiertas en el BAZ o en www.hondarribia.eus, donde hay información detallada del programa.

El sábado 13 el grupo de teatro Ezezagunok ofrecerá la obra 'La paz y otras lunas' en el auditorio y en Psilocybenea tendrá lugar el concierto de Gorpuzkingz, Arrano Pertxa y Ziakhus. Además, el mismo sábado se retomará el ciclo de música sacra con Ingenium Ensemble, y con Xatz Eskifaia y Ondarruko Unanue Kamera Korala el domingo. Ese mismo día, 14 de abril, se celebrará el muxiko jaia.

La segunda quincena del mes estará marcada por la Semana Santa. Desde el día 8 al 21 en Arma Plaza se podrán ver las imágenes que participaron en el último concurso de fotografía de Semana Santa.

De jueves a domingo llegarán todos los actos relacionados con estas fechas y el lunes 22 está programada la fiesta de Pascua en Guadalupe, con mercado de productos alimenticios durante todo el día, trikitrilaris, toka, bertsolaris, herri kirolak y sokamuturra.

Dentro de esas fechas, el día 20 se podrá ver en el auditorio el teatro familiar 'Enaren kontuak' de la compañía 2princesesbarbudes y el domingo 21 se celebrará en Hondar- tza Kiroldegia el campeonato de balonmano de selecciones infantiles.

En la recta final del mes, el miércoles 24 Lupe Lekuona ofrecerá una sesión de cuenta cuentos en Zuloaga Etxea y el jueves 25 se proyectará el el auditorio 'Dragon Ball Super Broly'. Por su parte, la Banda de Música Ciudad de Hondarribia se trasladará a la residencia Betharram para ofrecer su concierto mensual.

Festival de guitarra

Para cerrar el mes, que incluye las ferias dominicales de brocante y de arte en el puerto deportivo y las alboradas de Txistu Taldea, así como el Kalean Kantuz del día 28, aparece el 'XVII Festival Internacional de Guitarra', con actuaciones del Quarteto de guitarras Concordis, José Luis Ruiz del Puerto con 'Sonidos de guitarra y mujer. Homenaje a la mujer', William Jenks y Yoko Takaki-Takeshi Tezuka duo.

También enlaza abril con mayo la exposición 'Sarajevo. Guerra y Paz', que se podrá ver en Arma Plaza del 23 de este mes hasta el 5 del siguiente.