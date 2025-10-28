«Con la marca intento dar a conocer Hondarribia y su historia» Tenía claro que tenía que crear una marca y nació Amuitz, nombre del islote rocoso junto al faro de HondarribiaManex Martínez Larrarte Creador de la marca Amuitz de Hondarribia

ALICIA DEL CASTILLO * ADELCASTILLO@DIARIOVASCO.COM Martes, 28 de octubre 2025, 20:06 Comenta Compartir

Manex Martínez Larrarte (Hondarribia, 1974) es creador y CEO de la marca Amuitz. Con estudios en Marketing y Publicidad y en Dirección de Empresas en Londres, creó el Club Canoa Amuitz Outrigger y Amuitz Nautical Experiences, una empresa dedicada a ofrecer experiencias a través de nuevas actividades y modalidades náuticas. Después ha llegado la marca de ropa y complementos con la que ha comenzado a asistir a Ferias, además de la venta on line.

– ¿Cuánto tiempo llevas con Amuitz, como marcar?

– Vengo del mundo del piragüismo y creé un Club que se llamaba Amuitz Outrigger Canoa Cluba. Creé un logotipo y la gente cercana me pedía camisetas, alguna gorra... Llevaba un tiempo haciendo bastantes diseños y el propio diseñador gráfico del estudio me dijo que él veía que ya estaba haciendo marca. La marca ya estaba registrada y hace un año decidí lanzarla, con seriedad. Ofrezco calidad, en la ropa, he apostado las prendas de algodón orgánico. La primera feria fue en agosto de 2024 en Hondarribia, fue la presentación oficial como marca. Mi objetivo ahora, una vez que ya hemos hecho un poco de ruido en Hondarribia, Irun, es sacar la marca de aquí y darla a conocer. Por eso estuve en Elizondo y quiero ir también a la Feria de Lesaka.

MARCA«El tema de las marcas, de la publicidad, es lo que me fascina y vi la oportunida»DISEÑO«Mirentxuko olatua es por el lugar donde se suele formar esa ola redondeada en Hondarribia»

– Formado en marketing y empresa.

– Sí, estuve viviendo unos ocho años en Inglaterra y aproveché para hacer una diplomatura en Gestión de Empresas y Marketing y luego, la carrera de Marketing y Publicidad. Ya desde entonces siempre he pensado que tenía que hacer una marca o crear algo. Han pasado muchos años desde que vine, pero siempre estaba con eso adentro. El tema de las marcas, de la publicidad, es lo que me fascina. Empecé con el piragüismo y mira, al final, vi la oportunidad de crear la marca.

– Para los que no son de Hondarribia, ¿qué es Amuitz?

– Bueno, no te creas, hay mucha gente de Hondarribia que ha empezado a saber que Amuitz es una isla gracias a la marca. Amuitz es la isla que está justo debajo de lo que es el faro de Higer.

– Algo que conoces mucho.

– Provengo de una familia de pescadores, yo también he sido pescador... Cuando iba en los veranos con mi padre y mis hermanos a la mar a pescar, siempre decía que a la entrada de casa hay una panorámica espectacular que muy poca gente sabe, y que son como las tres hermanas: Larrun, Aiako Harriak y Jaizkibel. Pero está un punto entre todo ese paisaje que a mí me llamaba mucho la atención: esa isla, por lo místico, lo misterioso. Luego, mis tías hace muchos años en Hondarribia tuvieron una tienda que se llamaba Amuitz Kirolak, que es probablemente la primera vez que se utilizó como marca. Y además, cuando vas a andar por el faro en invierno tienes la isla y con el mal tiempo sale la ola de Amuitz, que ahora la surfean..., siempre ha habido algo con la isla.

– Y está ese diseño tan curioso, con esa forma que parece una ola en formación...

– Lo que intento transmitir es que esto es una marca creada por un hijo de Hondarribia. Lo que quiero decir gráficamente o con el estilo de la marca, es quiénes somos y de dónde venimos. Hay un eslogan. Primero empezamos con el logo básico, luego añadimos la isla, luego el eslogan: united by water, unidos por el agua, por el pasado, por el Hondarribia que hemos conocido de pequeños, por la comunidad pescadora..., hay mucha historia detrás. Todo unido por lo que es la 'hondarribitasuna'. El hecho de quiénes somos los de Hondarribia, es una forma de contar, sobre todo para las nuevas generaciones que hoy en día no quieren saber nada. Yo a mi estilo, intento dar a conocer Hondarribia, que no es solo costa, ha tenido mucha tradición de caserío históricamente. De ahí el verde, el azul, esas ondas de mar en los diseños.

– ¿Y en Elizondo?

–Pues a la gente le gustó mucho. Quizá hay una relación histórica en Baztan-Bidasoa.

–¿Amuitz de dónde puede venir?

–No se sabe. Hay quien dice que puede venir de amua, anzuelo y haitz, roca. Pero no lo sabemos. Luego, los mismos pescadores llaman a las partes de la isla Amuitz, Amuko; la ola que se forma que nace ahí con mal tiempo, ola grande que surfean, se llama Amuaitza... De Hondarribia, no Hondarribi, como Azpeitia, no Azpeiti. Quiero reivindicar lo que es nuestro, porque si no, el origen, la historia, se está perdiendo. Amuitz es una marca de Hondarribia.

– ¿Qué es lo que más sale?

– Pues el diseño de las líneas que parece la ola. Lo he llamado Mirentxu Olatua. Aquí en Hondarribia, donde el edificio de Miramar y para ir al Puntal, tiene una forma un poco curva. Un día que iba andando, con el mal tiempo ahí la ola hace una forma como de ese, porque redondea. Me recordó al diseño que estábamos haciendo en la camiseta. En ese sitio anteriormente, había un cine que se llamaba Mirentxu y una rampa, un acceso al mar que se llama Mirentxuko arrampla y dije: ya está, este es Mirentxuko Olatua. Y ese diseño es lo que más vendo. Incluso en Elizondo una de Erratzu me dijo: «Ay, qué bonito», porque lo puedes interpretar también como una cordillera de montes. Es un diseño que gusta mucho. Estaba obsesionado con el logo y resulta que la ola gusta más.