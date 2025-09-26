Mañana se recuperará la marcha ciclista de Balazta

I. A. HONDARRIBIA. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Ya acabó la Semana Europea de la Movilidad pero quedó pendiente una de las actividades, que se tuvo que aplazar por culpa del mal tiempo. Se trata de la marcha ciclista que impulsa Balazta y que tendrá lugar en la mañana del domingo.

La cita es a las 11.00 en Damarri y el pelotón irá por Puntal, paseo Bidasoa, paseo Butrón y calle San Pedro para seguir por Sabino Arana y Kosta hasta Mendelu. Allí la calle estará cortada al tráfico y se llevarán a cabo varias actividades organizadas por el Ayuntamiento y una gynkana a cargo de Balazta.