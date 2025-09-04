«La limpieza es un asunto de todos»

I. A. HONDARRIBIA. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Servicios de Txingudi realizará un esfuerzo extraordinario durante las fiestas para que la ciudad esté lo más limpia posible.

El concejal Ortzi Alonso apuntó que las fiestas son del 6 al 11, pero empezamos con un fin de semana anterior potente, en el que ya se activó parte del dispositivo». Subrayó que «hay mucho trabajo detrás, que no se ve, y en este caso, además de los recursos y personal que pone Servicios de Txingudi, debemos recordar que tener limpia la ciudad es un asunto de todos. Pequeños gestos ayudarán a ello».

Leire Zubitur, gerente de Servicios de Txingudi, señaló que «reforzamos tanto personal como recursos. Se suman 120 jornadas de trabajo y la inversión del plan de refuerzo asciende a 22.104 euros, lo que supone un incremento del 80% repecto al coste ordinario».

Recordó que, «mostrando el compromiso con el medioambiente, se reparten 15.600 vasos reutilizables en las txosnas, 2.600 en cada una de las seis. El sistema es el habitual: se abona un euro por el vaso, que tras la consumición se puede recuperar».

Valentín González, responsable de residuos y limpieza urbana de Servicios de Txingudi, explicó que «para nosotros los días fuertes son 7, 9 y 11». Por lo tanto, «el aumento de personal y recursos no es proporcional, sino que se amolda a cada día, tanto por las mañanas como por las tardes. Estamos pendientes de eventos puntuales, como puede ser la comida del día 10 en la Benta».

Para la recogida de residuos y facilitar la separación, «hemos colocado 17 puntos de reciclaje, dos más que el año pasado. Los llamamos dados, tienen varios cubos para las fracciones de recogida: envases, papel, materia orgánica, etc». Se encuentran en el paseo Butrón (cuatro), calle San Pedro (cuatro), Arma Plaza (dos), barracas (dos), Zezen Plaza (dos), Jostaldi (dos) y Kasino Zaharra (uno).

Además «reforzamos algunas de las isletas de contenedores ya existentes y, sobre todo, aumentamos la frecuencia de recogida. En La Marina se recoge hasta tres veces al día».

Las txosnas, «cuentan con un punto de refuerzo junto a los baños, con tres igloos para el vidrio y contenedores para envases y papel. A cada txozna se le entrega un cubo pequeño de 120 litros de cada una de las fracciones para que puedan ir a esos contenedores con los residuos separados».