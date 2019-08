Lidia Yarza Olaso Semisarga«Me veo mejor con el traje de cantinera» Jueves, 29 agosto 2019, 01:24

La judoka hondarribitarra, en el Centro de Alto Rendimiento de Valencia durante gran parte del año, no tenía en sus planes iniciales presentarse a la elección, «pero vi que iba a tener vacaciones del 18 de agosto al 9 de septiembre y me animé. Para mí el día 8 es muy importante, en casa siempre me han transmitido los valores del Alarde». Lidia, que asegura verse «mejor con el traje de cantinera que con el kimono», tiene ganas de que empiecen los ensayos. «El primer día me dará un poco de vergüenza», reconoce.