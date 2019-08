Leire Olasagasti LizarragaJaizubia«Me hace ilusión el inicio desde el barrio» Martes, 27 agosto 2019, 00:11

«El capitán me hizo la pregunta y antes de que terminase ya estaba asintiendo», explica Leire recordando su elección. «Tuve comida de trabajo y me fui pronto a casa por si acaso. Sobre las seis empecé a ver movimiento de coches. Estaba muy nerviosa». Cuenta que «me va a hacer ilusión todo pero especialmente el trayecto desde la sociedad Jaizubia hasta Gernikako Arbola». Sobre los preparativos, destaca que va todo «rodado» y que las botas se las ha dejado «Janire, una compañera que salió en la compañía. Me quedan perfectas».