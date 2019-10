Lapitze quiere proyectar su futuro Mikel Valero, Manuel García y más integrantes de la AVV presentaron ayer el proyecto. / F. DE LA HERA La AVV Elitxu, con la colaboración de Hiritik At, organiza dos foros participativos para crear un plan de barrio JOANA OCHOTECO IRUN. Martes, 15 octubre 2019, 00:28

Lapitze aspira a ser el barrio que sus vecinos quieran que sea. Con esta premisa la AVV Elitxu, con la colaboración de la cooperativa Hiritik At y la financiación de la Diputación Foral, ha puesto en marcha un proyecto que busca la participación ciudadana para «diseñar un plan de actuación para mejorar el barrio», explica Manuel García, presidente de la AVV Elitxu.

Para lograr ese objetivo es necesario «identificar la situación actual, las necesidades y potencialidades», así como «los retos» que tiene por delante el barrio. Lapitze, recordó García, es el barrio más grande de Irun, «singular y heterogéneo». De acuerdo a su delimitación como barrio histórico, incluye zonas como Larreaundi, Belaskoenea u Oinaurre, hoy en día barrios con personalidad propia pero que, de distintas maneras, influyen en el ámbito geográfico que abarca la AVV Elitxu. Por ejemplo, muchos niños del barrio acuden al colegio Belaskoenea, y cientos de vecinos disfrutan del parque Gain Gainean.

El Plan de Barrio, por lo tanto, no tiene unos límites geográficos estrictos aunque se centre en el ámbito de influencia de la AVV Elitxu. La entidad vecinal e Hiritik At hacen un llamamiento a los residentes de la zona a que acudan a los dos encuentros abiertos: el primero será este mismo jueves, día 17, a las 19.00 en los locales de la AVV, en la avenida Euskal Herria. En este primer foro, explicó Mikel Valero, de Hiritik At, se realizará «un diagnóstico» de la situación. El 7 de noviembre se celebrará un nuevo encuentro dirigido a «priorizar las acciones más importantes» que deberán incluirse en ese plan de barrio.

Estos foros abiertos suponen la segunda fase del proceso: el primero ha consistido en una serie de «entrevistas con agentes» del entorno, con el fin de implicarles en el proceso. Las primeras impresiones de Hiritik At dibujan a Lapitze como «un barrio muy vivo», en el que existe una importante «interacción» entre los diferentes agentes del territorio.

El antecedente de San Miguel

Manuel García explicó que, «hace un par de años», la AVV ya intentó «elaborar una especie de plan estratégico del barrio», si bien «el resultado no nos dejó totalmente satisfechos. Entre otras cosas, porque quienes tenían mucho que decir, los partidos políticos, no dieron la talla, desde nuestro punto de vista. Se limitaron a preguntar y apuntar, pero no conseguimos una reflexión profunda sobre cuál es la idea de barrio que ellos potenciarían y qué líneas de actuación marcarían».

No obstante, la AVV Elitxu tuvo conocimiento de la experiencia que Hiritik At coordinó con los vecinos de San Miguel hace un año, con unas premisas similares a las que ahora se plantean en Lapitze. La entidad contactó con la cooperativa «y preparamos un proyecto que la Diputación nos aprobó». Ahora, lo ponen en marcha y llaman a todos los vecinos a que realicen sus aportaciones a esta iniciativa «que nos ilusiona y nos puede llevar a conclusiones válidas». El reto es diseñar un plan de actuación para lograr el barrio que desean sus vecinos.