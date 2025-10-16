KUP Taldea presentará el domingo el disco 'Amodioa'

I. A. HONDARRIBIA. Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Este domingo, a partir de las 18.30 en la iglesia de Santa María Magdalena, actuará KUP taldea, presentando el disco 'Amodioa', que recoge el trabajo del director de coros y compositor hondarribitarra Javier Busto.

KUP Taldea nació en 2003 en torno a Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco, bajo la dirección de su entonces profesor de dirección coral, el maestro Gabriel Baltes. En el inicio eran dieciséis cantores y en estos más de veinte años voces provenientes de todos los rincones de Euskal Herria han mantenido vivo el coro.

En este tiempo, KUP Taldea ha buscado mantener la rigurosidad en cuanto a la interpretación de música de épocas y estilos diferentes, y calidad tanto vocal como escénica en sus actuaciones, con constantes guiños a la música popular, ya sea rescatando obras de autores clásicos, ya sea colaborando con compositores vascos en activo, promoviendo así la música coral vasca.