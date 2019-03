La Kamerata Oiasso ofrece un recital de música británica en el auditorio La Kamerata Oiasso está formada por músicos profesionales de Irun o relacionados con la ciudad. Quince músicos irundarras forman esta agrupación que tiene cinco años | En el concierto de esta tarde se escucharán temas de Purcell, Walton, Elgar y Holst I. A. HONDARRIBIA. Sábado, 30 marzo 2019, 00:45

Bajo el nombre de 'God save the strings!, la Kamerata Oiasso ofrecerá hoy un concierto en el auditorio Itsas Etxea, a partir de las 20.00 y con entradas a cinco euros, que se podrán comprar en taquilla desde las seis.

La Kamerata Oiasso es una orquesta de cuerda con cinco años de andadura en la que prácticamente la totalidad de sus miembros son de Irun o están estrechamente vinculados a la ciudad y a su vida musical. La mayoría de los componentes de la Kamerata son músicos profesionales que han colaborado asiduamente con orquestas como la Sinfónica de Euskadi, Sinfónica de Bilbao, Sinfónica de Musikene, Orchestre de la Côte-Basque (Francia), Sinfónica de Navarra, y también en formaciones camerísticas del país y del extranjero.

El propósito artístico de esta agrupación es garantizar la difusión de la música a un alto nivel y en su más amplio significado. Apuesta por ofrecer conciertos no sólo en los escenarios más tradicionales, sino que pretende acercarse a un público no tan asiduo a las salas de conciertos.

Los integrantes de Kamerata Oiasso son los violines primeros Tomás Ruti, Leire Hipólito, Mónica Redondo y Mikel Urdangarin, los violines segundos Maider Aizpurua, Ainhoa Galvany, June Bergés y Pablo Gutiérrez, los violas Imanol Martínez, Bittor Alkain e Iraide Sarria, los violonchelos Amaia García, Irati Ortubia e Iratxe Paredes, y el contrabajo José Antonio Gómez.

Con el concierto de hoy, los miembros de la Kamerata Oiasso «queremos celebrar uno de los más emblemáticos repertorios para orquesta de cuerda que existen, y que no es otro que el compuesto en las Islas Británicas. A priori, el pensar en ellas nos trae ecos de melancolía y una cierta rigidez, pero con este concierto queremos descubrirles el lado aventurero, el divertido, y la sensibilidad a flor de piel que emana de todas estas obras y del país mismo».

El repertorio de hoy es el siguiente: 'Theatre music selection', de Henry Purcell; 'Sonata for String Orchestra', de WilliamWalton; 'Serenade in E for Strings Op. 20', de Edward Elgar; y 'St. Paul's Suite Op. 29', de Gustav Holst. Más alguna sorpresa.