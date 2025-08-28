Julen Basterra 'Txanika' busca esta tarde el pase a semifinales frente a Bixente-Atain

X. DE LA LINDE GARCIA HONDARRIBIA. Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39 Comenta Compartir

El delantero hondarribiarra Julen Basterra 'Txanika', junto al zaguero Eñaut Salegi, se juega esta tarde en el frontón Jostaldi el último pase a las semifinales del Grand Slam de Hondarribia del próximo 12 de septiembre, en el que les espera la pareja formada por Arbe y Argoitia. Para ello tendrán que batir, a partir de las 20.00 horas, a Bixente y Artain en el último partido del grupo B.

El puntista de 22 años asegura llegar centrado, «un poco a mi aire», al decisivo encuentro de esta tarde. Durante la semana, Basterra ha ido alternando modalidades más ligeras como el squash o el pádel con alguna que otra sesión con la cesta. Además, el lunes disputó junto con Argoitia el torneo Dinastia Etxabe en Zumaia, en el que a pesar de caer en semifinales, el delantero acabó con buenas sensaciones.

Txanika y Salegi afrontan el último partido de la liguilla con la obligación de ganar tras perder el pasado viernes ante Hormaetxea y Bailo (14-15 y 9-15). El primer set fue muy igualado, incluso lograron empatar el marcador a 14 tras ir perdiendo 12-14. Sin embargo, el hondarribitarra no acertó con el saque y los rivales se llevaron el primer set. «Son una pareja muy poderosa», explica Basterra, consciente de lo difícil que era quitarle el saque a Hormaetxea y que éste no consiguiera rematar. En cuanto a Bailo, el puntista de casa lo conocía bien, ya que formaron pareja en el torneo de Donibane Garazi.

Esta tarde, Txanika y Salegi tendrán enfrente a la pareja Bixente-Atain, que viene de perder (15-7 y 15-13) hace unas semanas, precisamente, ante Hormaetxea y Bailo. Basterra está seguro de que el partido de hoy será «diferente», aunque tiene claro que la pareja rival es de «mucho nivel». El hondarribiarra avisa de que Atain tiene un gran golpeo de pelota, un aspecto que le puede venir bien: «Si no logran llegar a la txula, (jugada en la que la pelota, tras golpear en el frontis, va directamente a la zona baja del rebote para que quede muerta o que el rival no consiga continuar la jugada) puedo hacer mucho daño rematando desde la línea 5».

Torneo de casa

Tras estrenarse de forma oficial el pasado año junto con Ekhi Martínez, la de este año es la segunda participación de Txanika en el Grand Slam de Hondarribia. También jugó en la edición de 2023 formando pareja con Bailo, aunque aquella vez entró para cubrir el puesto del lesionado Barandika. El delantero confiesa que jugar en casa siempre es especial, aunque también reconoce un punto de presión. «Al final, la familia y los amigos vienen a verte al frontón y eso es para estar contento, pero siempre intento dar mi mejor versión y si no gano, para mí es como fallarles», añade.

Esta vez, el hondarribitarra forma pareja con Salegi, zaguero de 35 años con el que tuvo ocasión de jugar juntos en el torneo de Markina-Xemein. «Ha nacido para ser pelotari. Tiene una visión diferente a los demás: sabe como restar, donde tirar en cualquier momento... Eso es lo más complicado de la cesta», asegura Txanika. Subraya que el vizcaíno tiene «un talento brutal», que es de «esos jugadores que te ayudan a permanecer tranquilo durante los partidos».

Tercera vez en Dania

Basterra comenzó la temporada formando parte del grupo de puntistas que viajó hasta Dania Beach (Miami, EEUU) para participar durante cuatro meses en el Jai Alai League. A la vuelta disputó la final del campeonato de Gipuzkoa y la semifinal del de Euskadi, ambos de manera individual. Un lesión le mantuvo fuera de los frontones durante un mes, aunque a la vuelta logró llevarse el torneo de Donibane Garazi. Después del Grand Slam de casa, el delantero tiene previsto volver a competir en Markina-Xemein. Txanika confiesa haber llegado «algo saturado» a las citas importantes del año, un factor que «al final termina pasando factura».

Por su fuera poco, el hondarribiarra participará por tercera vez en el campeonato de Dania Beach a partir de diciembre, un torneo que se disputa en formato quiniela y que conlleva una «gran presión», ya que en caso de perder puede pasar un tiempo sin que el puntista vuelva a jugar. «Allí aprendes que cada punto vale oro», asegura.

Esta vez no viajará solo a Miami, ya que el también hondarribitarra Oier Kanpandegi debutará este año en el torneo estadounidense. Suelen entrar juntos durante la semana, por lo que para Txanika no es ninguna sorpresa ver a su amigo clasificado para semifinales: «Lo veo muy bien, ha alcanzado un nivel muy alto». El delantero no pudo seguir el primer partido de Kanpan en el Grand Slam de casa, aunque sí el segundo, en el que lo ganaron «con facilidad».