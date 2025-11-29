Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los pequeños conocerán de primera mano y de la manera más real las técnicas de pesca.

Hondarribia

Los jóvenes aprenderán en navidades con GazteTEK e Izan Arrantzale

En el primer programa se involucra Elhuyar y el segundo cuenta con la ayuda de la Cofradía

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:24

De cara a las fechas navideñas, el departamento de Juventud y Educación del Ayuntamiento propone los talleres GazteTek e Izan Arrantzale, para niños y ... niñas de entre ocho y trece años. para acercarles a la ciencia, la tecnología y el mar mediante la práctica, la experimentación y la diversión.

