Los jóvenes aprenderán en navidades con GazteTEK e Izan Arrantzale

De cara a las fechas navideñas, el departamento de Juventud y Educación del Ayuntamiento propone los talleres GazteTek e Izan Arrantzale, para niños y ... niñas de entre ocho y trece años. para acercarles a la ciencia, la tecnología y el mar mediante la práctica, la experimentación y la diversión.

El programa GazteTek se viene desarrollando en la última década tanto en navidades como en Semana Santa y en esta ocasión presenta como novedad la participación de científicos de Elhuyar. Con la colaboración de Bidasoa Activa, serán dos jornadas de experimentación científica, los días 29 y 30 de diciembre. En total, serán cuatro talleres: experimentos viscosos, ingeniería, jugando con la luz y biología.

GazteTEK Los días 28 y 29 de diciembre, con científicos de Elhuyar.

Izan Arrantzale Los días 22 y 23 de diciembre, de la mano de la Cofradía. Para niños y niñas de entre 8 y 13 años. El plazo de inscripción se cierra mañana.

Lupe Queiruga, concejala de Juventud y Educación, Lupe Queiruga, considera que «estamos dando un paso importante al incorporar talleres científicos impartidos por una entidad de referencia como Elhuyar. La ciencia no es solo un conjunto de conocimientos: es una forma de mirar el mundo, de hacerse preguntas y de buscar respuestas. Nuestro objetivo es que cada participante encuentre un campo que le motive a seguir investigando y aprendiendo».

Junto con GazteTek llegará una nueva edición de Izan Arrantzale, que aborda el mundo del mar y la pesca desde una vertiente tanto científica como práctica y ha registrado un 100% de ocupación en las dos ediciones anteriores (navidades 2024 y Semana Santa 2025), de la mano de la Cofradía, con jornadas de experimentación científica centradas en el mundo del agua y los océanos y con la empresa especializada Zientzopolis. La cita será los días 22 y 23 de diciembre.

Se trata de actividades gratuitas, pero en la que es necesario apuntarse y hay un número limitado de plazas. Se podrá solicitar plaza en ambos programas, indicando cuál es el favorito, y, si se superan las plazas disponibles, el sorteo tendrá en cuenta únicamente las solicitudes marcadas como preferentes. Se aplicará el principio de paridad, con prioridad para jóvenes empadronados en Hondarribia.

El plazo de inscripción se cierra mañana y se puede realizar el trámite en la web www.hondarribia.eus/gazteria o en la oficina de Gazteen Zerbitzua en la calle Javier Ugarte (688 72 80 57).