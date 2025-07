Joseba Zabala coge el testigo de Hugo Sánchez en Ilcapo Hondarribia

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Miércoles, 9 de julio 2025, 20:10 Comenta Compartir

La próxima temporada Joseba Zabala será el entrenador de Ilcapo Hondarribia, que juega en Primera Nacional, la tercera categoría estatal.

El irundarra da el salto tras haber estado entrenando los tres últimos cursos al filial hondarribitarra y al cadete del Bidasoa Irun. Fue portero, empezó su trayectoria como entrenador en las categorías inferiores del Ereintza Eskubaloia entre 2015 y 2019 y desde 2019 forma parte del Club Deportivo Bidasoa.

Zabala reconoce que «va a ser un salto importante. Llevo ya tres años años en la categoría sénior, pero con el filial del Hondarribia, y ahora cojo el primer equipo». Como todos los veranos, habrá cambios en la plantilla. «Sí, bastantes». Subirán jugadores del filial y del juvenil. «Es gente con la que he trabajado los últimos años».

Hugo Sánchez Anterior entrenador«El resultado no es la prioridad, pero salimos a ganar todos los partidos. La gente está más contenta cuando se gana»Joseba Zabala Próximo entrenador«Llevo ya tres años años en la categoría sénior, pero con un filial. Ahora es el primer equipo y va a ser un salto importante»

Esta semana se ha sorteado el calendario, la temporada empezará el fin de semana el 13-14 de septiembre y la pretemporada un mes antes, hacia el 11 de agosto.

Coge el testigo de Sánchez

Zabala releva en el cargo a Hugo Sánchez, que la pasada temporada llevó al equipo a una destacada séptima posición, con dieciséis victorias, tres empates y once derrotas. Era un curso con bastantes cambios y el irundarra hace una valoración «positiva, a nivel de trabajo de equipo y progresión individual, incluso también de rendimiento en la competición».

El campeón, Anaitasuna B, solo perdió dos partidos en toda la liga, ambos contra los hondarribitarras. «Esos fueron dos partidos buenos, también contra Romo, pero igual me quedo con la victoria ante el Barakaldo, en un momento de la primera vuelta en el que el equipo no estaba hecho del todo y nos valió para coger confianza. Y no fue el día que mejor jugamos, pero sí supuso un punto de inflexión. Creo que fue el primer partido que ganamos contra un equipo de los potentes».

Sánchez había repetido a sus jugadores que «seríamos capaces de ganar a cualquier equipo, pero también que cualquier equipo nos podría ganar si no estábamos bien. Y así fue. Por ejemplo, la derrota contra el Trapagarán nos pilló en un momento con alguna baja y con una serie de resultados muy positivos que quizás hizo que nos confiáramos. Quizás esa pudo ser una derrota inesperada, entre comillas. No afrontamos el partido con la necesaria tensión, sobre todo en el inicio». En definitiva, en una categoría tan igualada, «ni me sorprenden las victorias contra Anaitasuna, ni la derrota contra Trapagaran».

El trabajo de un filial

Al tratarse de un filial, la función de Ilcapo Hondarribia es formar jugadores. «No es que no busquemos el resultado, sí que salimos a ganar todos los partidos. Pero el resultado no es la prioridad. Eso sí, siempre la gente está más contenta cuando se gana. De todas formas, te van a tocar todas las caras de la moneda durante la temporada y hemos tenido fases buenas y fases malas. La lectura de toda la temporada hay que hacerla al acabar y por mi parte es bastante positiva».

En cuanto a jugadores destacados, «es evidente que Jon Ander Iribar ha dado un paso adelante durante la temporada. Ha cogido más confianza, más responsabilidad, ha querido ser más importante. Es lo que se le pidió y lo hizo, en ese sentido estoy muy contento». También nombra a al portero David Faílde, «que ha progresado mucho en el año que ha estado aquí. Es un jugador que ha venido de fuera con unas expectativas altas y creo que las ha cumplido y su evolución ha sido muy buena». Y, por último, Alex Raix, «que ha tenido una evolución muy positiva. Un juvenil que ha ido de menos a más».

En general, «todos los jugadores han mejorado y han evolucionado. Unos han progresado más que otros, pero en líneas generales me voy contento en el desarrollo individual de todos los jugadores».