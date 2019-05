JOSÉ MIGUEL OCHOTECO (CANDIDATO DEL PP): «Me considero clave para el respeto al Alarde tradicional» «Estaría contento con dos concejales», asegura el popular E.P. HONDARRIBIA. Jueves, 16 mayo 2019, 00:14

José Miguel Ochoteco aspira a aumentar el número de concejales en la que sería su tercera legislatura.

-¿Qué valoración hace de estos últimos cuatro años?

Su DNI Edad 67 años. Trayectoria Jubilado. Tecnun Universidad de Navarra en San Sebastián. Aficiones La música es su pasión. Especialmente el piano y el txistu.

-Ha habido una mayoría absoluta muy mal gestionada, rompiendo colaboraciones y diálogos existentes. Hay cuestiones como la de Arma Plaza Fundazioa que siguen ahí, entrando en competencias de Turismo, irregularidades en las contrataciones de servicios a empresas o el tema de los contratos vencidos de personal no sustituidos, hasta veinte que se han ido jubilando. Llevamos años hablando de movilidad y se ha puesto este último en marcha lo de un hipotético parking. Todos son proyectos que no se ejecutan. Con lo que se ha hecho en estos 8 años, yo calculo que harían falta otros 16 para llevar a cabo los más importantes. Y no es cuestión de dinero, porque nos sobra.

-¿Por qué debería votarle el ciudadano de Hondarribia?

-Si hay alguna razón por la que es necesario que me voten es por el Alarde. Me considero pieza fundamental para el respeto al Alarde tradicional. No seré suficiente, pero sí esencial. Se equivocan los que piensan que el Alarde único es la solución. No lo es porque no responde a la pluralidad. ¿Por qué no damos una solución en cambios de horarios? No se va a realizar uno único a no ser que entremos en un mal camino de prohibiciones. Si hoy no se da la convivencia, ese enfrentamiento se perpetuará y creará mucha frustración. La solución pasa por el respeto mutuo. Admito la opinión de entender el Alarde de formas diferentes, pero exijo que se respeten los derechos del Alarde tradicional y no digan que es discriminatorio porque el Tribunal Supremo lo ha negado.

-¿Qué cree que va a pasar en las elecciones?

-No me gusta ser profeta, pero espero que el PNV no saque mayoría absoluta para que tenga que pactar y podamos abordar cuestiones como la del personal. Siendo realistas, estaría contento con que sacásemos dos concejales. Estaría dispuesto a pactar con quien fuera para llevar a cabo una serie de proyectos. No para ir contra el PNV, para que nos dirigiésemos a un programa completo.

-¿Qué necesita la ciudad a su juicio tras el 26-M?

-Sería partidario de que nos sentásemos cuanto antes y abordásemos el tema del personal en serio, no como hasta ahora, para que en tres meses se estén dando soluciones a temas como el de la vivienda de alquiler. Todo lo que podamos prometer no se llevará a cabo si no solucionamos eso. Urge la contratación de veinte personas y otras veinte como mínimo para que todo funcione.

-¿Cómo le afecta la presencia de un nuevo partido?

-La verdad es que no tengo referencias, espero tener antes de las elecciones alguna entrevista para saber qué piensa, aunque no estoy de acuerdo con muchos de los veintiún puntos de VOX que he leído. La política no es radicalización y pasar un rodillo. Hay que llegar a pactos.