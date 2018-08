«Mi jefe es el capitán de la compañía» Viernes, 31 agosto 2018, 01:18

La cantinera de Gora Gazteak no se librará de su jefe estos días. «También es el capitán de la compañía, así que hay total comprensión y me ayuda. El día de la votación salí de trabajar y me fui con mis amigas, que estaban esperando la elección. Fueron ellas las que me lo comunicaron. Me quedé sorprendida pero muy contenta, me va a hacer mucha ilusión verlas en la calle Mayor». Amagoia asegura que «todo está siendo muy fácil gracias a mi familia y la gente, que está dispuesta a ayudarte en todo».