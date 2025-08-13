Javier Sagarzazu homenajea a Vermeer en su exposición estival

La galería de arte Arkupe recién acaba de abrir al público una nueva exposición estival del pintor Javier Sagarzazu, una muestra que ya goza de ... un éxito boyante; «he vendido cuatro cuadros y tengo dos encargos», asegura el pintor. Esta exposición es la número 43 que el artista realiza en su localidad natal: «para mí es una obligación conmigo y con mi público exponer aquí», señala.

Reconocido y galardonado internacionalmente, ducho en las disciplinas pictóricas de óleo y acuarela, este año repite temática a excepción de una novedad. «Me gustan mucho Velázquez y Vermeer», comenta, y este año ha sido el turno de Vermeer: «'La joven de la perla' me parece un retrato fascinante de este neerlandés», apunta.

La pintura, que lleva trazos de la identidad de Sagarzazu («aquí está mi impronta personal»), se encuentra frente a uno de los cuadros que coronan la sala: su última creación. Con una pincelada «gorda, borrosa y rápida», prendido de la pared cuelga un paisaje de la costa de Hondarribia con la perspectiva del ojo que la mira desde Hendaia. A pesar de la fusión entre colores fríos, el pintor comenta que aún no está «conforme». Se considera una persona extremadamente «exigente» con sus obras. Tanto es así que, según cuenta, «hay veces que, si no estoy convencido, desestimo mis obras».

Sagarzazu, quien ha viajado por muchos países, señala que sus principales compradores suelen ser españoles, franceses y de Reino Unido. En ese sentido recuerda que algo cambió hace más de 10 años, en el Museo del Prado. Sentado frente a un cuadro impresionista, esbozaba la obra (no se podían hacer fotos) cuando dos anglosajones se le acercaron para ver si podía venderles su borrador del cuadro, comenta el pintor, que vivió con asombro aquella experiencia.

Enamorado del expresionismo abstracto y en concreto de Rothko, cuya influencia está vigente en sus obras, el pintor define su estilo como la mezcla de tres tipos de arte: «figurativo, expresionista y abstracto». Cuenta ensimismado que Rothko le vuelve «loco». Hacia el año 80 Sagarzazu expuso en Londres y cuenta que lo primero que hizo al salir del hotel fue irse «a un museo a ver la obra de Rothko que estaba expuesta».

Pintor autodidacta, aprendió a dibujar en la escuela a los 9 años y asegura que lo suyo es pura vocación. Tras su ingreso en la Escuela de Pintura de Irun –donde conoció a artistas como Menchu Gal, a la que admira profundamente y define como «una pintora de un talento muy fuerte, de carácter fuerte, personalidad fuerte» (posteriormente influyó en su obra)– y tras haber probado técnicas como la escultura y el vidrio, se decantó por sus dos imprescindibles: el óleo y la acuarela («es más rápida»).

Ambas disciplinas se reparten el espacio de la galería, donde afloran temas como el paisaje del Bidasoa, Hondarribia, Hendaia e incluso varios bodegones a acuarela. La «ciudad del Guadalquivir» también está presente, con una vista de la Giralda. «Venecia me encanta, he estado unas doce veces», asegura Sagarzazu, quien se considera un «enamorado» de esta ciudad a la que suele acudir cada dos o tres años en épocas otoñales e incluso en invierno, donde, asegura, «a pesar de que hace mucho frío, es cuando mejor se está», haciendo referencia a la masa turística que recorre sus calles anualmente.

«Pues trabajando mucho», fue la respuesta de Sagarzazu a la pregunta de cómo encontró su estilo, su voz en la pintura. Lo justifica de esta manera: «trabajando y pensando. Hay veces que un cuadro te lleva a otro o una pincelada a otra».

El artista, que asegura coger brocha o pincel «todos los días», tiene su propio método: «hago de tres a seis cuadros a la vez; mientras uno se seca, pinto el otro», confirma. Él, que se considera una persona inquieta y forofa de las disciplinas artísticas, que ha estado en las grandes capitales exponiendo o pintando, «ya estoy pensando en dos o tres cuadros que quiero hacer», comenta incansable.

La exposición, ubicada en la plaza de Gipuzkoa del Casco Histórico de su ciudad natal, permanecerá hasta el 4 de septiembre. Abre de 18.30 a 21.00 horas entre diario, a excepción de los lunes, y los festivos está operativa de mañana (de 12.30 a 14.00) y de tarde (de 18.30 a 21.00 horas).