El Alarde saldrá a las 8.55 desde Gernikako Arbola y a las 18.00 desde Saindua. F. de la Hera

Jaizkibel participará en los actos del día 7

El decreto de Alcaldía mantiene los horarios para el día 8

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:24

La incorporación de la compañía Jaizkibel a los actos del día 7 –Salve y aurresku municipal– es la principal novedad que recoge el decreto de ... Alcaldía sobre la organización de los eventos relacionados con el Alarde.

