Jaizkibel participará en los actos del día 7

La incorporación de la compañía Jaizkibel a los actos del día 7 –Salve y aurresku municipal– es la principal novedad que recoge el decreto de ... Alcaldía sobre la organización de los eventos relacionados con el Alarde.

El día 7, minutos antes de las 20.00, los mandos del Alarde irán desde Arma Plaza hasta la iglesia y tres representantes de Jaizkibel acudirán al mismo lugar partiendo desde Denda kalea. Concluido el acto religioso, todos ellos y la corporación municipal se dirigirán a Arma Plaza, donde tendrá lugar el aurresku de los corporativos. Tras éste, los miembros de Jaizkibel abandonarán la plaza y se dirigirán a Denda kalea y arrancará el acto de entrega del bastón de mando al burgomaestre.

En cuanto al día 8, se mantienen los horarios y recorridos. De esta manera, las compañías del Alarde se concentrarán en Gernikako Arbola de 7.00 a 7.55 y a las 7.45 lo hará Jaizkibel. Esta compañía iniciará su desfile a las 8.00 y deberá liberar Harresilanda kalea a las 8.45 tras bajar de Arma Plaza en dirección a Saindua. A las 8.55 arrancará el Alarde con el mismo recorrido.

Los desfiles en Guadalupe serán de 10.00 a 11.00 para Jaizkibel y de 12.45 a 14.00 para el Alarde. Por la tarde, Jaizkibel saldrá desde Saindua a las 17.10 y a las 18.15 bajará de Arma Plaza por la calle Mayor y, por Murrua, seguirá hasta Gipuzkoa Plaza. En cuanto al Alarde, reiniciará el desfile a las 18.00 y el 'rompan filas' está previsto para las 20.00.

El decreto señala que a las dos entidades se les otorga el permiso para «el uso común especial temporal de determinados espacios de dominio público, respetando en todo caso los recorridos, horarios y la configuración indicados en la presente autorización para desfilar por las calles de Hondarribia».

Guztion Alardea había solicitado permiso para crear un espacio de encuentro entre la tropa y Jaizkibel pero después retiró su propuesta. En cambio, es el Ayuntamiento quien fija una zona de separación en Gernikako Arbola.

Además de detallar horarios y recorridos, el decreto señala que «esta Alcaldía, en el marco de sus competencias, facilitará los cambios sociales adecuados para avanzar hacia la celebración del Alarde mediante roles indiferenciados».