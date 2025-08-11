Jaizkibel invita a vestir y a desfilar con la kufiya como muestra de solidaridad con el pueblo palestino

HondarribiaJaizkibel invita a vestir y a desfilar con la kufiya como muestra de solidaridad con el pueblo palestino
A través de las asociaciones Gernika-Palestina y Etxara, el dinero recaudado con la venta de los pañuelos irá destinado a Gaza
M. A. I.
Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46
La compañía Jaizkibel anunció ayer la puesta en marcha de una campaña en solidaridad con el pueblo de cara a las fiestas patronales de ... este año. Así, además de con los coloridos pañuelos tradicionales de su uniforme, las y los miembros de la compañía igualitaria podrán desfilar, tanto en los ensayos como el 8 de septiembre, con el pañuelo palestino o la kufiya.
Para esta ocasión, Jaizkibel contará con la colaboración de las ONG Gernika-Palestina y Etxara. La primera ofrecerá unos pañuelos palestinos de tamaño reducido, mientras que la asociación hondarribarra Etxara dispondrá de kufiyas confeccionadas por una empresa de Cisjordania.
Tal y como apuntan desde la compañía igualitaria, todo el dinero recaudado con la venta de los pañuelos irá destinado directamente al pueblo de Gaza.
Las kufiyas estarán disponibles en diferentes colores y se venderán a través de un formulario y durante los ensayos
La compañía anunció ayer que en los próximos días abrirá un formulario a través sus redes sociales, donde «quien lo desee pueda elegir y comprar su pañuelo».
Tanto los pañuelos pequeños como los kufiyas estarán disponibles en diferentes colores para «intentar mantener la personalidad de Jaizkibel». Los pañuelos también estarán a la venta durante los ensayos de la compañia, previstos para los días 2, 4 y 5 de septiembre.
Según apuntan desde Jaizkibel, no se trata de una campaña dirigida solamente a las y los miembros de la compañía, ya que cualquier persona podrá adquirir y llevar alguno de los dos pañuelos disponibles con el objetivo de «mostrar su solidaridad con Palestina».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.