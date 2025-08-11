Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

Jaizkibel invita a vestir y a desfilar con la kufiya como muestra de solidaridad con el pueblo palestino

A través de las asociaciones Gernika-Palestina y Etxara, el dinero recaudado con la venta de los pañuelos irá destinado a Gaza

M. A. I.

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46

La compañía Jaizkibel anunció ayer la puesta en marcha de una campaña en solidaridad con el pueblo de cara a las fiestas patronales de ... este año. Así, además de con los coloridos pañuelos tradicionales de su uniforme, las y los miembros de la compañía igualitaria podrán desfilar, tanto en los ensayos como el 8 de septiembre, con el pañuelo palestino o la kufiya.

